Premier League: 4η η Άστον Βίλα που νίκησε την Σίτι, «χαρίζοντας» έναν γύρο του Champions League στον Ολυμπιακό – Δείτε τη τελική βαθμολογία

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Άστον Βίλα χάλασε το αποχαιρετιστήριο… πάρτι του Πεπ Γκουαρντιόλα και παράλληλα έκανε ένα μεγάλο -διπλό- «δώρο» στον Ολυμπιακό, ενόψει της νέας σεζόν.

Με ανατροπή και χάρη σε δύο γκολ του Ολι Γουότκινς, η ομάδα του Ουνάι Έμερι, αν και αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές, νίκησε 2-1 στο «Ετιχαντ» τη Μάντσεστερ Σίτι, κράτησε την τέταρτη θέση της Premier League και διευκόλυνε σημαντικά το καλοκαιρινό έργο των «ερυθρόλευκων».

Λόγω του rebalancing και επειδή οι «χωριάτες» εξασφάλισαν εις διπλούν το εισιτήριο για το Champions League (μέσω πρωταθλήματος και Europa League), ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν γύρο στα προκριματικά, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον 3ο προκριματικό και έχει μίνιμουμ εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League.

Η κατάληψη της τέταρτης θέσης από την Αστον Βίλα στέρησε από την Αγγλία τη δυνατότητα να βγάλει και έκτη ομάδα στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Η… χαμένη της υπόθεσης ήταν η Μπόρνμουθ, η οποία κράτησε την έκτη θέση αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά η παρθενική ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία της θα τη βρει στο Europa League. Εκεί θα αγωνιστεί -για δεύτερη φορά στην ιστορία της- και η νεοφώτιστη Σάντερλαντ, η οποία νίκησε 2-1 την Τσέλσι και την άφησε εκτός Ευρώπης, ολοκληρώνοντας μία εφιαλτική σεζόν για τους «μπλε». Το εισιτήριο για το Conference League κατέληξε στην Μπράιτον, παρά την εντός έδρας ήττα της με 3-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε αλλαγή στο 59΄ αντί του Γουέλμπεκ), καθώς οι «γλάροι» ξεπέρασαν στην ισοβαθμία την Μπρέντφορντ. Η τελευταία το πάλεψε στο «Ανφιλντ», αλλά το 1-1 από απέσπασε από τη Λίβερπουλ δεν αρκούσε.

Το «θρίλερ» της παραμονής είχε happy end για την Τότεναμ, η οποία νίκησε 1-0 την Εβερτον με γκολ του Ζοάο Παλίνια και διασφάλισε τη θέση της στην Premier League. Η Γουέστ Χαμ, αν και νίκησε 3-0 τη Λιντς (με τον Ντίνο Μαυροπάνο βασικό), είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει τις Γουλβς και Μπέρνλι στην Championship, γνωρίζοντας τον υποβιβασμό από την κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 14 χρόνια.

Η τελευταία αγωνιστική της φετινής σεζόν είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση σε «Ετιχαντ» και «Ανφιλντ», που αποχαιρέτησαν τέσσερις προσωπικότητες με πολύ μεγάλη προσφορά στις ομάδες τους. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έκλεισε το δεκαετές κεφάλαιο της Μάντσεστερ Σίτι, οι οπαδοί της οποίας τον αποθέωσαν, όπως και τον Μπερνάρντο Σίλβα, που αποχωρεί μετά από εννέα χρόνια. Οι φίλοι της Λίβερπουλ, με τη σειρά τους, αποχαιρέτησαν μετά από εννέα χρόνια τον Μο Σαλάχ (που μάλιστα έδωσε ασίστ στο τελευταίο του ματς), αλλά και τον Αντι Ρόμπερτσον.

Τα αποτελέσματα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Premier League:

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γ. 0-3 (33΄ Ντόργκου, 44΄ Μπεμό, 48΄ Φερνάντες)

Μπέρνλι-Γουλβς 1-1 (47΄ Φλέμινγκ – 5΄πεν. Αρμστρονγκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ 1-2 (89΄ Ματετά – 42΄ Γκάμπριελ Ζεσούς, 48΄ Μαντουέκε)

Φούλαμ-Νιούκαστλ 2-0 (20΄ Ντιόπ, 80΄ Κέρνι)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ 1-1 (58΄ Τζόουνς – 64΄ Σάντε)

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα 1-2 (23΄ Σεμένιο – 47΄, 61΄ Γουότκινς)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ 1-1 (34΄ Γκιμπς-Γουάιτ – 54΄ Ταβέρνιερ)

Σάντερλαντ-Τσέλσι 2-1 (25΄ Χιουμ, 50΄αυτ. Γκουστό – 56΄ Πάλμερ)

Τότεναμ-Έβερτον 1-0 (43΄ Ζοάο Παλίνια)

Γουέστ Χαμ-Λιντς 3-0 (67΄ Καστεγιάνος, 79΄ Μπόουεν, 90+4΄ Γουίλσον)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΙΚΗ)

Άρσεναλ 85 –ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League– Μάντσεστερ Σίτι 78 –Champions League– Μάντσεστερ Γ. 71 –Champions League– Άστον Βίλα 65 –Champions League– Λίβερπουλ 60 –Champions League– Μπόρνμουθ 57 –Europa League– Σάντερλαντ 54 –Europa League– Μπράιτον 53 –Conference League– Μπρέντφορντ 53 Τσέλσι 52 Φούλαμ 52 Νιούκαστλ 49 Έβερτον 49 Λιντς 47 Κρίσταλ Πάλας 45 Νότιγχαμ Φόρεστ 44 Τότεναμ 41 Γουέστ Χαμ 39 –Υποβιβάστηκε– Μπέρνλι 22 –Υποβιβάστηκε– Γουλβς 20 –Υποβιβάστηκε–

