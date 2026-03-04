Premier League: H ουραγός Γουλβς στο 90+4΄ «ξέρανε» την Λίβερπουλ – Νίκες για Έβερτον και Σάντερλαντ

Μεγάλο «κάζο» υπέστη η Λίβερπουλ στο «Μολινό», όπου ηττήθηκε 2-1 από την «καταδικασμένη» στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Premier League Γουλβς. Στους 16 βαθμούς από την κορυφή οι «Κόκκινοι» επικεντρώνονται πλέον στο να προλάβουν τη συμμετοχή στο Champions League. Όσο για τους Wanderers, είναι αποφασισμένοι να φύγουν από την Premier Leagu με ψηλά το κεφάλι και πέτυχαν δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Το ματς κρίθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν το σουτ του Αντρέ προσέκρουσε στον Τζο Γκόμες, η μπάλα άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Άλισον.

Στους υπόλοιπους αγώνες της 29ης αγωνιστικής, η Έβερτον επικράτησε 2-0 στο «Χιλ Ντίκινσον» της Μπέρνλι και τη «βύθισε» ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία της Premier League. Οι γηπεδούχοι εξακολουθούν να διεκδικούν ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο», ενώ η Μπέρνλι βρίσκεται εννέα βαθμούς κάτω από τη «σωτηρία», όσες και οι αγώνες που θα δώσει έως το τέλος της σεζόν.

Η Σάντερλαντ ξεπέρασε κάθε ανησυχία περί υποβιβασμού και τη μετέφερε… αποκλειστικά στη Λιντς, την οποία νίκησε 1-0 στο «Έλαντ Ρόουντ». Πρωταγωνίστησε ο… VAR καθώς στο 64΄ με παρέμβασή του ακυρώθηκε γκολ του Ρόντον της Λιντς και λίγα λεπτά αργότερα, ξανά με παρέμβαση, δόθηκε πέναλτι με το οποίο ο Χαμπίμπ Ντιαρά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της Premier League

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0

Έβερτον-Μπέρνλι 2-0 (32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Λιντς-Σάντερλαντ 0-1 (70΄πεν. Ντιαρά)

Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1 (78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ – 83΄ Σαλάχ)

Άστον Βίλα-Τσέλσι 4/3

Μπράιτον-Άρσεναλ 4/3

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 4/3

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/3

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. 4/3

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3

