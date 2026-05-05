Primeira Liga: Ξανά σε θέση Champions League η Σπορτινγκ Λισαβόνας, 5-1 τη Γκιμαράες

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αξιοποίησε την ισοπαλία της Μπενφίκα με τη Φαμαλικάο και νίκησε με 5-1 τη Γκιμαράες, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Η ομάδα του Ρουί Μπόρζες πήρε μία άνετη νίκη και ανέβηκε ξανά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η Σπόρτινγκ έφτασε τους 76 βαθμούς και ισοβαθμεί με την Μπενφίκα, όμως έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία για το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Ινάσιο στο 9’ και διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μπρανγκάνσα στο 23’. Ο Αραούχο έκανε το 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο Σουάρες πέτυχε το 4-0 στο 61’. Ο Λουίς Γκιγέρμε διαμόρφωσε το 5-0 στο 74’, ενώ η Γκιμαράες μείωσε στο 85’ με αυτογκόλ του Ντεμπάστ.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες. Ο Φώτης Ιωαννίδης έμεινε ξανά εκτός, λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Νασιονάλ – AVS 1-2

Μορεϊρένσε – Εστρέλα Αμαδόρα 3-2

Αρούκα – Σάντα Κλάρα 2-2

Φαμαλικάο – Μπενφίκα 2-2

Πόρτο – Αλβέρκα 1-0

Κάσα Πία – Τοντέλα 0-1

Μπράγκα – Εστορίλ 1-1

Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε 0-0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γκιμαράες 5-1

Η βαθμολογία σε 32 αγώνες: