Serie A: Ήττα σοκ για την Φιορεντίνα στο ντέρμπι των ουραγών, κορυφή για την Ίντερ, στο «κόλπο» ξανά η Γιούβε – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 15η αγωνιστική της Serie A είχε τα πάντα: ανατροπές, εκπλήξεις και κρίσιμα αποτελέσματα που ανακατεύουν ξανά την τράπουλα στη μάχη του τίτλου αλλά και της παραμονής. Η Γιουβέντους πήρε σημαντική νίκη στη Μπολόνια, η Ίντερ παρέμεινε μόνη πρώτη μετά το διπλό στη Γένοβα, η Νάπολι υπέστη ήττα-σοκ από την Ουντινέζε, ενώ Μίλαν και Φιορεντίνα άφησαν πολύτιμους βαθμούς.

Η Γιουβέντους εκμεταλλεύτηκε μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της για να μείνει «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου. Μέσα στο «Ρενάτο Νταλ’ Άρα» και απέναντι στη δυνατή Μπολόνια, η «Βέκια Σινιόρα» επικράτησε με 1-0 και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους 7 βαθμούς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο 24χρονος Κολομβιανός στόπερ Χουάν Καμπάλ, ενώ η αποβολή του Χέγκεμ στο 69′ έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στη «Γιούβε», που διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της.

Την ίδια ώρα, η Ίντερ δεν άφησε αναξιοποίητα τα… δώρα από Μίλαν και Νάπολι. Παρότι δυσκολεύτηκε στο «Λουίτζι Φεράρις», κατάφερε να φύγει με τη νίκη απέναντι στην Τζένοα και να παραμείνει μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Τα γκολ των Μπίσεκ και Μαρτίνες από το πρώτο ημίχρονο έκριναν την αναμέτρηση, αφού η μείωση του σκορ από τον Βιτίνια στο 68’ δεν ήταν αρκετή για τους γηπεδούχους που πίεσαν, αλλά δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Το μεγάλο «μπαμ» έγινε στο «Φρίουλι», όπου η Ουντινέζε λύγισε με 1-0 τη Νάπολι, πετώντας την από την κορυφή. Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί μόνη της στην πρώτη θέση, καθώς η ισοπαλία της Μίλαν είχε προηγηθεί. Με αυτή την ήττα, η Νάπολι υποχώρησε στην 3η θέση, βλέποντας τις ελπίδες για διατήρηση του τίτλου να δυσκολεύουν.

Η Μίλαν από την πλευρά της, άφησε ξανά βαθμούς στο «Σαν Σίρο», μένοντας στο 2-2 με τη Σασουόλο. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Κονέ, όμως οι «ροσονέρι» γύρισαν το ματς με δύο γκολ του Μπαρτεσάγκι. Παρά ταύτα, η ομάδα του Ραφαέλε Λόνγκο βρήκε απάντηση στο 77’ και πήρε τον βαθμό, αφήνοντας τη Μίλαν να ψάχνει ξανά απαντήσεις.

Τέλος, στο «Αρτέμιο Φράνκι», η Βερόνα πέτυχε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Φιορεντίνα στο ντέρμπι των ουραγών. Ο Ορμπαν σημείωσε και τα δύο γκολ των φιλοξενούμενων, με το δεύτερο στο 90’+4 να αποδεικνύεται «χρυσό». Η Βερόνα βγήκε από την προτελευταία θέση, ενώ οι «βιόλα» μπήκαν για τα καλά σε περιπέτειες.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ Λέτσε – Πίζα 1-0 Τορίνο – Κρεμονέζε 1-0 Πάρμα – Λάτσιο 0-1 Αταλάντα – Κάλιαρι 2-1 Μίλαν – Σασουόλο 2-2 Φιορεντίνα – Βερόνα 1-2 Ουντινέζε – Νάπολι 1-0 Τζένοα – Ίντερ 1-2 Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1 Ρόμα – Κόμο 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)