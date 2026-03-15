Serie A: Εύκολο βράδυ για την Γιουβέντους – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Γιουβέντους επικράτησε εκτός έδρας της Ουντινέζε με το φτωχό -βάσει ευκαιριών- 1-0 για την 29η αγωνιστική της Serie A, ανέβηκε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και περιμένει πιθανό στραβοπάτημα της Κόμο.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο «Φρίουλι» ήταν ανώτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δεν επέτρεψε στην αντίπαλο της να την απειλήσει ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα να πάρει μια σημαντική νίκη που την βοηθάει να παραμείνει κοντά στον στόχο της, που είναι η τετράδα.

Η «Μεγάλη Κυρία» παρότι είχε αρκετές καλές στιγμές προηγήθηκε στο 38ο λεπτό με ένα ωραίο τέρμα του Μπόνγκα, ενώ διπλασίασε τα τέρματα της στο 70΄ με τον Κονσεϊσάο να χρίζεται σκόρερ αυτή τη φορά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR λόγω αντικανονικής θέσης.

Η Γιουβέντους με αυτήν την νίκη έφτασε τους 53 βαθμούς και ανέβηκε στην τέταρτη θέση με την Κόμο να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο την ώρα που η Ουντινέζε παρέμεινε στους 36 πόντους και την ενδέκατη θέση.

Την επόμενη αγωνιστική (30η) οι γηπεδούχοι θα δοκιμαστούν στην έδρα της Τζένοα και η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι θα υποδεχτεί την Σασουόλο.

Δείτε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 13/03

Τορίνο – Πάρμα 4-1

Σάββατο 14/03

Ίντερ – Αταλάντα 1-1

Νάπολι – Λέτσε 2-1

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1

Κυριακή 15/03

13:30 Βερόνα – Τζένοα

16:00 Πίζα – Κάλιαρι

16:00 Σασουόλο – Μπολόνια

19;00 Κόμο – Ρόμα

21:45 Λάτσιο – Μίλαν

Δευτέρα 16/03

21:45 Κρεμονέζε – Φιορεντίνα

