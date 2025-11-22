Serie A: Η Νάπολι «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες την Αταλάντα

Βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των φίλων της, η Νάπολι πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση – κυρίως στο πρώτο μέρος – κερδίζοντας εύκολα με 3-1 την Αταλάντα στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», για τη 12η αγωνιστική της Serie A, απολαμβάνοντας, προς ώρας, τη μοναξιά της κορυφής.

Ο Νταβίντ Νέρες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ σκόραρε δις με υπέροχες επαφές, έπειτα από ωραίες πάσες των Ράσμους Χόιλουντ (17’) και Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (38’), για να βάλει σε θέση οδηγού τους «παρτενοπέι». Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε ο Νόα Λανγκ. Η κεφαλιά του, μετά τη σέντρα του Τζιοβάνι ντι Λορέντσο, έβαλε στα δίχτυα και… τον Μάρκο Καρνεζέκι, τερματοφύλακα των «μπεργκαμάσκι».

Ο Ραφαέλε Παλαντίνο έκανε αλλαγές, αλλά το μόνο που πέτυχε ήταν το γκολ της τιμής – εξαιρετικό βολ πλανέ, πάντως – από τον Τζιανλούκα Σκαμάκα στο ξεκίνημα της επανάληψης. Η Νάπολι έφτασε, έτσι, τους 25 βαθμούς και προσπέρασε τις Ίντερ, Ρόμα και Μπολόνια.

Οι δυο πρώτες αγωνίζονται την Κυριακή (23/11), ενώ οι «ροσομπλού», με ηγέτη τον Τομάσο Πομπέγκα που πέτυχε δύο γκολ, είχαν περάσει νωρίτερα νικηφόρα από το «Φρίουλι» με το ευρύ 3-0 επί της Ουντινέζε.

Ακόμη, στη Σαρδηνία, το ματς της Κάλιαρι με την Τζένοα είχε πολλές φάσεις και γκολ, με τις δύο ομάδες να παίρνουν τελικά από έναν βαθμό (3-3) ενώ στο «Αρτέμιο Φράνκι», στο ντεμπούτο του Πάολο Βανόλι στον πάγκο της Φιορεντίνα, οι «βιόλα», λίγες ημέρες πριν το ματς με την ΑΕΚ (Πέμπτη 27/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League στο ίδιο γήπεδο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με τη Γιουβέντους.

Αποτελέσματα

Κάλιαρι – Τζένοα 3-3 Ουντινέζε – Μπολόνια 0-3 Φιορεντίνα – Γιουβέντους 1-1 Νάπολι – Αταλάντα 3-1 Βερόνα – Πάρμα 23/11 Κρεμονέζε – Ρόμα 23/11 Λάτσιο – Λέτσε 23/11 Ίντερ – Μίλαν 23/11 Τορίνο – Κόμο 24/11 Σασουόλο – Πίζα 24/11

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)