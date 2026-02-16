Serie A: Ισόπαλες Νάπολι – Ρόμα (2-2) σ’ ένα χορταστικό ντέρμπι – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Συναρπαστικό ήταν το ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής της Serie A, στο «Ντιέγκο Μαραντόνα». Η Ρόμα προηγήθηκε δύο φορές με τον Ντόνιελ Μάλεν, όμως οι γηπεδούχοι της Νάπολι βρήκαν τις αντίστοιχες απαντήσεις με τους Σπινατσόλα, Άλισον Σάντος κι έτσι το τελικό 2-2 επέτρεψε στους «παρτενοπέι» να παραμείνουν στην τρίτη θέση, διατηρώντας τη διαφορά των 3 βαθμών από τους σημερινούς αντιπάλους τους.

Η Μπολόνια πέρασε από το Τορίνο με 2-1 επί της «Γκρανάτα» και μπήκε στην 8άδα της Serie A μετά από 25 αγωνιστικές. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βλάσιτς με γκολ και… αυτογκόλ! Εκτός αποστολής για τη Μπολόνια ήταν ο τραυματίας Μπάμπης Λυκογιάννης.

Αν και βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 11′ (αποβολή Ορμπάν), η Βερόνα έμεινε «όρθια» για 93 λεπτά στο «Ενιο Ταρντίνι» απέναντι στην Πάρμα, η οποία λυτρώθηκε από τον Πελεγκρίνο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων (2-1). Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν τελικά με «άδεια χέρια» από την έδρα των «παρμέντσι» και παρέμειναν στην τελευταία θέση, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που έκανα τεράστιο βήμα παραμονής.

Χωρίς νικητή και γκολ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κρεμονέζε και στην Τζένοα (0-0), αποτέλεσμα που επί της ουσίας δεν «βόλεψε» καμία από τις δύο ομάδες που μάχονται για ν’ απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 25ης αγωνιστικής, η Σασουόλο με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο (56′ και 58′ από τους Λοριάν, Πιναμόντι) έκανε την ανατροπή και νίκησε με 2-1 την Ουντινέζε στο «Φρίουλι».

Όλα τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Πίζα-Μίλαν 1-2 (71′ Λογιόλα – 39′ Λόφτους-Τσικ, 85′ Μόντριτς)

Κόμο-Φιορεντίνα 1-2 (77′ Παρίζι – 26′ Φατζιόλι, 54’πέν. Κιν)

Λάτσιο-Αταλάντα 0-2 (41’πέν. Έντερσον, 60′ Ζαλέφσκι)

Ίντερ-Γιουβέντους 3-2 (17’αυτ. Καμπιάσο, 76′ Εσπόζιτο, 90′ Ζιελίνσκι – 34′ Καμπιάσο, 83′ Λοκατέλι)

Ουντινέζε-Σασουόλο 1-2 (10′ Σολέτ – 56′ Λοριάν, 58′ Πιναμόντι)

Κρεμονέζε-Τζένοα 0-0

Πάρμα-Βερόνα 2-1 (4′ Μπερναμπε, 90’+3 Πελεγκρίνο – 43′ πέν. Χαρουϊ)

Τορίνο-Μπολόνια 1-2 (49΄αυτ. Βλάσιτς – 62΄ Βλάσιτς, 70΄ Κάστρο)

Νάπολι-Ρόμα 2-2 (40΄ Σπινατσόλα, 82΄ Άλισον Σάντος – 7΄,71΄πεν. Μάλεν)

Κάλιαρι-Λέτσε 16/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)