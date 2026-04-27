Serie A: Λευκές ισοπαλίες για Μίλαν και Γιουβέντους – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 34ης αγωνιστικής στην Ιταλία, ανάμεσα στη Μίλαν και τη Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο», για την 34η αγωνιστική στη Serie A.

Ένα γκολ του Τουράμ που ακυρώθηκε στο πρώτο ημίχρονο (36΄) για τη Γιουβέντους και το σουτ του Σαλεμάκερς στο οριζόντιο δοκάρι στο δεύτερο (50΄) για τη Μίλαν, ήταν οι μόνες ευκαιρίες ενός παιχνιδιού που θα ξεχαστεί γρήγορα.

Οι «Ροσονέρι» παραμένουν στην τρίτη θέση, έξι βαθμούς μπροστά από την Κόμο και τη Ρόμα, ενώ οι «Μπιανκονέρι» είναι τέταρτοι, τρεις βαθμούς μπροστά από τις προαναφερόμενες ομάδες.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 17 Απριλίου

Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0

Σάββατο 18 Απριλίου

Πάρμα – Πίζα 1-0

Μπολόνια – Ρόμα 0-2

Βερόνα – Λέτσε 0-0

Κυριακή 19 Απριλίου

Φιορεντίνα – Σασουόλο 0-0

Τζένοα – Κόμο 0-2

Τορίνο – Ίντερ 2-2

Μίλαν – Γιουβέντους 0-0

Δευτέρα 20 Απριλίου

19:30 Κάλιαρι – Αταλάντα

21:45 Λάτσιο – Ουντινέζε

H Bαθμολογία



Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore