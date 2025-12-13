Serie A: Με… πρωταγωνιστή τον Νίκολα Στούλιτς η Λέτσε πήρε σπουδαίο «τρίποντο» – Κέρδισε 1-0 την Πίζα, δείτε βίντεο

Η Λέτσε πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη στη μάχη της παραμονής, καθώς επικράτησε με 1-0 της Πίζας στο «Via Del Mare» και άνοιξε τη διαφορά της από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το αποτέλεσμα έφερε τους γηπεδούχους στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που η Πίζα βυθίστηκε στη 18η θέση της βαθμολογίας της Serie A, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η ομάδα της Λέτσε μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με ξεκάθαρο στόχο να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό όταν γίνει η τελική σούμα της σεζόν. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, είχαν τον έλεγχο σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα και περίμεναν τη στιγμή που θα τους δώσει το προβάδισμα απέναντι σε μια Πίζα που δυσκολεύτηκε να βρει απαντήσεις.

Η στιγμή αυτή ήρθε στο 72ο λεπτό, όταν ο Νίκολα Στούλιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ξεσήκωσε το «Via Del Mare». Ο 24χρονος Σέρβος επιθετικός είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μόλις πέντε λεπτά νωρίτερα, στο 67’, στη θέση του Καμάρντα, και με την πρώτη ουσιαστική του παρέμβαση εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Το γκολ του Στούλιτς έδωσε στη Λέτσε το μεγάλο «τρίποντο» και μια τεράστια βαθμολογική ανάσα στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Από την άλλη πλευρά, η Πίζα δεν κατάφερε να αντιδράσει μετά το 1-0 και αποχώρησε χωρίς βαθμό, βλέποντας τη θέση της στη βαθμολογία να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

SERIE A – Αναλυτικά τα αποτελέσματα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου Λέτσε – Πίζα 1-0 Σάββατο 13 Δεκεμβρίου Τορίνο – Κρεμονέζε 13/12 Πάρμα – Λάτσιο 13/12 Αταλάντα – Κάλιαρι 13/12 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου Μίλαν – Σασουόλο 14/12 Φιορεντίνα – Βερόνα 14/12 Ουντινέζε – Νάπολι 14/12 Τζένοα – Ίντερ 14/12 Μπολόνια – Γιουβέντους 14/12 Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου Ρόμα – Κόμο 15/12