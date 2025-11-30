Serie A: Πρώτη και καλύτερη η Μίλαν με… υπογραφή Λεάο – Επέστρεψε στις νίκες η Γιουβέντους

Η Μίλαν λύγισε τη Λάτσιο με 1-0 στο «Σαν Σίρο», χάρη στο γκολ του Ραφαέλ Λεάο, και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της Serie A, την ώρα που η Γιουβέντους επέστρεφε στις επιτυχίες με ανατροπή απέναντι στην Κάλιαρι, ενώ η Τζένοα «βύθιζε» ακόμη περισσότερο τη Βερόνα. Στο ίδιο φινάλε αγωνιστικής, η Ουντινέζε πήρε μεγάλη νίκη στην Πάρμα, μένοντας κοντά στη μεσαία ζώνη της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Αλέγκρι (ο οποίος αποβλήθηκε στο φινάλε) πήρε ψυχολογία από το ντέρμπι του Μιλάνου και μπήκε στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση. Παρότι η Λάτσιο απείλησε πρώτη με κεφαλιά του Τζιλά στο 2’, που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μενιάν, η Μίλαν ανέβασε στροφές και έψαξε το γκολ. Ο Φοφανά έχασε ευκαιρία στο 42’, όμως στο 51’ ήρθε η λύση. Ο Τομόρι έκανε εξαιρετική χαμηλή μπαλιά στην περιοχή και ο Ραφαέλ Λεάο έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Στο 63’, ο ίδιος παίκτης πλησίασε και σε δεύτερο γκολ, όμως ο Προβεντέλ κράτησε όρθια τη Λάτσιο με εντυπωσιακή απόκρουση. Το φινάλε ήταν δραματικό. Στο 90’+5’, το VAR κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει πιθανό πέναλτι για χέρι του Πάβλοβιτς. Ο Αλέγκρι αντέδρασε έντονα και είδε κόκκινη κάρτα, όμως τελικά ο ρέφερι δεν καταλόγισε την παράβαση, με αποτέλεσμα η Μίλαν να «κλειδώσει» το τρίποντο και να πατήσει κορυφή, έστω και προσωρινά.

Την ίδια ώρα στο Τορίνο, η Γιουβέντους έβαλε τέλος στο αρνητικό της σερί χάρη στον Κενάν Γιλντίζ, που υπέγραψε την ανατροπή (2-1) επί της Κάλιαρι. Ο Τούρκος εξτρέμ έκανε ντοπιέτα, μετατρέποντας το προβάδισμα του Εσπόζιτο στο 26’ σε θρίαμβο για τους «Μπιανκονέρι». Πρώτα ισοφάρισε με σουτ ακριβείας έπειτα από συνδυασμό, και λίγο πριν το ημίχρονο, στο 45’+1’, σημείωσε και το γκολ της νίκης με άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Αλέγκρι θα μπορούσαν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, αλλά αστόχησαν σε τρεις καλές στιγμές. Παρ’ όλα αυτά, ο Περίν κράτησε το αποτέλεσμα στο 90’+3’ με σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Γκαετάνο, εξασφαλίζοντας τη νίκη που διατήρησε τη Γιουβέντους κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις.

Στο «Λουίτζι Φεράρις», η Τζένοα του Ντε Ρόσι πέτυχε την πρώτη της νίκη υπό τις οδηγίες του, επικρατώντας με 2-1 της Βερόνα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν, αλλά δεν άντεξαν. Ο Κολόμπο ισοφάρισε στο 40’, και ο Θόρσμπι με κοντινή κεφαλιά χάρισε το τρίποντο στους «Ροσομπλού». Η Βερόνα, που αγνοεί τη νίκη για 13 σερί παιχνίδια, παραμένει βυθισμένη στον πάτο της βαθμολογίας.

Τέλος, η Ουντινέζε έφυγε με σπουδαίο διπλό (0-2) από την έδρα της Πάρμα. Ο Ζανιόλο άνοιξε το σκορ, και στο 65’ ο Ντέιβις με πέναλτι «σφράγισε» τη νίκη. Η φάση του πέναλτι άφησε την Πάρμα με δέκα παίκτες, και παρότι προσπάθησε, δεν βρήκε τρόπο να αντιδράσει, γνωρίζοντας την έκτη φετινή της ήττα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ Κόμο – Σασουόλο 2-0 Τζένοα – Βερόνα 2-1 Πάρμα – Ουντινέζε 0-2 Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1 Μίλαν – Λάτσιο 1-0

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Λέτσε – Τορίνο 30/11 Πίζα – Ίντερ 30/11 Αταλάντα – Φιορεντίνα 30/11 Ρόμα – Νάπολι 30/11 Μπολόνια – Κρεμονέζε 01/12

