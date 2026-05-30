Sun: Συνελήφθη ο Ραχίμ Στέρλινγκ έπειτα από τροχαίο με την Λαμποργκίνι του – Καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών

Στο επίκεντρο έρευνας των βρετανικών Αρχών φέρεται να βρίσκεται ο Ραχίμ Στέρλινγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Άγγλος ποδοσφαιριστής ενεπλάκη σε τροχαίο με τη Λαμποργκίνι του στον αυτοκινητόδρομο Μ3, στο Χάμπσαϊρ. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Αρχές τον συνέλαβαν με την υποψία αδικημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνη οδήγηση και χρήση ουσιών.

Σύμφωνα με τη Sun, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου. Ο Στέρλινγκ φέρεται να έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα η Λαμποργκίνι να προσκρούσει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου. Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει, μέχρι στιγμής, εάν ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε ή εάν υπήρξαν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο συμβάν.

Η σύλληψη

Μετά το τροχαίο, οι αστυνομικές Αρχές φέρεται να προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου ποδοσφαιριστή, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι οδηγούσε επικίνδυνα και ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών. Η Sun αναφέρει ότι ο Στέρλινγκ ερευνάται για οδήγηση οχήματος ενώ δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει λόγω χρήσης ουσιών, για επικίνδυνη οδήγηση, για κατοχή ουσίας κατηγορίας C, καθώς και για άρνηση παροχής δείγματος στις Αρχές.

Το ίδιο βρετανικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις βρετανικές Αρχές, με τη Sun να μην αναφέρει ποια συγκεκριμένη ουσία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, στην κατηγορία C εντάσσονται, μεταξύ άλλων, ηρεμιστικά φάρμακα όπως το Valium, αναβολικά στεροειδή, το λεγόμενο «αέριο γέλιου» (nitrous oxide) και η ουσία GHB.

Ο Στέρλινγκ, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες της Λίβερπουλ, της Μάντσεστερ Σίτι, της Τσέλσι και της Άρσεναλ, αγωνίστηκε τους τελευταίους μήνες στην Ολλανδία με τη Φέγενορντ. Η Sun επικαλείται, επίσης, πηγές προσκείμενες στον ποδοσφαιριστή, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο Στέρλινγκ περνά μία δύσκολη περίοδο το τελευταίο διάστημα.