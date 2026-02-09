Super Bowl LX: Halftime show με λάτιν υπερθέαμα και πολιτικά μηνύματα από τον Bad Bunny – Δείτε βίντεο

Με ένα εκρηκτικό halftime show γεμάτο latin ρυθμούς, πολιτικά μηνύματα και έντονους συμβολισμούς, ο Bad Bunny ανέβηκε στη σκηνή του Super Bowl LX, εκπροσωπώντας περήφανα την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο και δίνοντας βήμα στη λατινοαμερικανική κοινότητα και τους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια βραδιά, στο μουσικό πρόγραμμα συμμετείχαν η Lady Gaga, ο Ρίκι Μάρτιν και οι Green Day, με τον καθένα να προσθέτει τον δικό του τόνο, σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού.

Ο Bad Bunny στέλνει μήνυμα από τα πρώτα δευτερόλεπτα

Ο Bad Bunny ξεκίνησε την εμφάνισή του με το τραγούδι «Tití Me Preguntó», φωνάζοντας αμέσως: «Qué rico es ser Latino». Με αυτό τον τρόπο έδωσε από την αρχή τον τόνο του show, τονίζοντας τη λατινική του ταυτότητα και τη σύνδεση της μουσικής του με την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο.

Η σκηνή μετατράπηκε σε τροπικό τοπίο με φοίνικες, φυτά και μια «marqueta», φέρνοντας το κοινό στο Πουέρτο Ρίκο. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε με λευκά ρούχα, κρατώντας μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου και τραγούδησε με headset μικρόφωνο, παραπέμποντας στον Τσαγιάν, γνωστό Πορτορικανό τραγουδιστή.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor. The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

«Yo Perreo Sola» – Ύμνος κατά της παρενόχλησης

Στη συνέχεια ακούστηκε το «Yo Perreo Sola», τραγούδι που έχει συνδεθεί με τον αγώνα κατά της παρενόχλησης. Το κομμάτι ανήκει στο άλμπουμ YHLQMDLG («Yo Hago Lo Que Me Da La Gana») και έγινε γνωστό παγκοσμίως κατά την περίοδο της πανδημίας. Πλέον, το μήνυμά του έφτασε και στο κοινό του Super Bowl, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο την απήχησή του.

Υπαινιγμοί για την μετανάστευση και η αναφορά στην ICE

Μία εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του στα Βραβεία Grammy κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE), ο Bad Bunny συνέχισε στο ίδιο ύφος. Ενέταξε στο πρόγραμμα το τραγούδι «Nuevayol», που αποτελεί φόρο τιμής στη λατινική κουλτούρα και τη διασπορά του Πουέρτο Ρίκο στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνη απόσπασμα από την ομιλία του στα Grammy. Παράλληλα, ακούστηκε και ηχητικό από το videoclip του τραγουδιού, όπου φωνή που μιμείται τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά συγγνώμη από τους μετανάστες.

Lady Gaga – Ντουέτο με Bruno Mars και συμμετοχή στο σόου

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η συμμετοχή της Lady Gaga, η οποία τραγούδησε το «Die With A Smile», σε ντουέτο με τον Bruno Mars, με latin ενορχήστρωση. Η Gaga χόρεψε και με τον Bad Bunny, ενισχύοντας το πολιτισμικό στίγμα της βραδιάς. Στη σκηνή εμφανίστηκε και ο Ρίκι Μάρτιν, ολοκληρώνοντας ένα δυνατό lineup καλλιτεχνών.

Η all-white εμφάνιση του Bad Bunny επιβεβαίωσε τη φήμη του για τολμηρή αισθητική, καθώς έχει αποδείξει πως χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού.

Green Day – Πιο ήπιοι απ’ ό,τι συνήθως

Τη βραδιά άνοιξαν οι Green Day στο Levi’s Stadium, αποφεύγοντας τις συνηθισμένες πολιτικές αιχμές. Στο τραγούδι «Holiday» παραλείφθηκε το σημείο που αναφέρεται στον Τζορτζ Μπους, ενώ στο «American Idiot» δεν έγιναν τροποποιήσεις στους στίχους, σε αντίθεση με παλαιότερες εμφανίσεις τους.