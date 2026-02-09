Super Bowl XL: O Bad Bunny μετέτρεψε το μεγαλύτερο show σε μάθημα αμερικανικής ιστορίας – Τα πολιτικά μηνύματα που έκαναν έξαλλο τον Τραμπ

Σε μια σκηνή που συνήθως ανήκει αποκλειστικά στο θέαμα, ο τραγουδιστής Bad Bunny μετέτρεψε το ημίχρονο του Super Bowl σε ιστορική αφήγηση της ταυτότητας και της πολιτιστικής μνήμης της Αμερικής, μεταφέροντας στο κέντρο της ποπ κουλτούρας την πορτορικανική αποικιοκρατική εμπειρία αιώνων.

Ο ήλιος έπεφτε όταν ο Bad Bunny εμφανίστηκε μέσα σε χωράφια ζαχαροκάλαμου στο Πουέρτο Ρίκο, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Από ένα μικρό νησί της Καραϊβικής με περίπλοκη αποικιακή ιστορία, ο καλλιτέχνης που γεννήθηκε ως Benito Antonio Martínez Ocasio έφερε τον πορτορικανικό πολιτισμό στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια για το halftime show του Super Bowl 2026, σε μια στιγμή που ήταν εξαρχής βέβαιο ότι θα αποτελούσε ορόσημο για τους Λατίνους.

Ο Πορτορικανός τραγουδιστής πλαισιώθηκε από άνδρες και γυναίκες που έκοβαν τα καλάμια, ανακαλώντας αιώνες αποικιοκρατίας, στην οποία η ζάχαρη έπαιξε κεντρικό ρόλο.

Η Ισπανία έφερε την καλλιέργεια στο νησί τον 16ο αιώνα και δημιούργησε τεράστιες φυτείες με εργάτες σκλάβους.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι ΗΠΑ κατέλαβαν το νησί δια της βίας και εγκαθίδρυσαν τη δική τους κερδοφόρα αποικία ζάχαρης, με εταιρείες από την ενδοχώρα να ελέγχουν σημαντικό μέρος της παραγωγής και να αποκομίζουν τεράστια κέρδη.

Το σόου εκτυλίχθηκε με φόντο την εισβολή των ΗΠΑ σε ένα ακόμη κράτος της Λατινικής Αμερικής, με στόχο τον έλεγχο των φυσικών του πόρων: τη Βενεζουέλα.

Το μουσικό θέαμα και οι συμβολισμοί

Ξεκίνησε με τις μεγάλες επιτυχίες του στο reggaeton και όχι μόνο, με το «Tití Me Preguntó» να περνά στο «Yo Perreo Sola», καθώς επανεμφανίστηκε πάνω στην casita («μικρό σπίτι») από τις εμφανίσεις του στο Πουέρτο Ρίκο. Στο pari de marquesina («πάρτι στο σπίτι») έδωσαν το «παρών» η Cardi B, η Jessica Alba, ο Pedro Pascal, η Karol G, η Young Miko, ο Ronald Acuña Jr., η Alix Earle και ο Dave Grutman.

Στη συνέχεια διέλυσε τη στέγη – για μια στιγμή ακούστηκε το «Gasolina» του Daddy Yankee, μια σαφής αναφορά στους Πορτορικανούς καλλιτέχνες που άνοιξαν τον δρόμο για να κάνει ο ίδιος παγκόσμια καριέρα.

Συστήθηκε στο κοινό λέγοντας στα ισπανικά «Το όνομά μου είναι Benito Antonio Martínez Ocasio», και πρόσθεσε: «Και αν σήμερα βρίσκομαι εδώ, στο Super Bowl 60, είναι επειδή ποτέ, ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω στον εαυτό μου και κι εσείς πρέπει να πιστεύετε στον εαυτό σας, αξίζετε περισσότερα από όσα νομίζετε».

Οι νότες του «Monaco» ακούστηκαν και, ξαφνικά, εμφανίστηκε η Lady Gaga σε μια πραγματική σκηνή γάμου, τραγουδώντας το δικό της μέρος από το ντουέτο με τον Bruno Mars «Die with a Smile», μαζί με τη salsa μπάντα Los Sobrinos.

Το φόρεμά της είχε πάνω του μια maga, το εθνικό λουλούδι του Πουέρτο Ρίκο.

Bad Bunny and Lady Gaga dancing together during the #SuperBowl Halftime Show. pic.twitter.com/3Cm5Qb2Mhx — Pop Crave (@PopCrave) February 9, 2026



Ναι, ο γάμος που απεικονίστηκε στο halftime show του Bad Bunny ήταν αληθινός, σημειώνει το Associated Press. Καθώς ερμήνευαν το τραγούδι, το ζευγάρι παντρεύτηκε και ο Bad Bunny υπέγραψε ως μάρτυρας το πιστοποιητικό τους.

Αυτό του έδωσε χρόνο για μια αλλαγή εμφάνισης για να ερμηνεύσει τα «Baile Inolvidable» και «NuevaYol», σε ένα σκηνικό block party όπου ήπιε ένα σφηνάκι με την Toñita, ιδιοκτήτρια ενός από τα τελευταία πορτορικανικά κλαμπ στη Νέα Υόρκη, το Caribbean Social Club στο Μπρούκλιν.

Η πολιτική και ιστορική διάσταση επί σκηνής

Ο Ricky Martin, ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες του Πουέρτο Ρίκο που διέσχισαν τα σύνορα, ερμήνευσε το «Lo Que Le Pasó a Hawaii» («Τι συνέβη στη Χαβάη»), ένα κάλεσμα για πολιτιστική αυτονομία του Πουέρτο Ρίκο στην εποχή της νεοαποικιοκρατίας.

Ο Martin καθόταν σε μια πλαστική καρέκλα μπροστά από μια μπανανιά, σε μια σκηνή που καθρέφτιζε το εξώφυλλο του άλμπουμ του Bad Bunny το 2025 «Debí Tirar Más Fotos».

ricky martin performing during bad bunny’s super bowl halftime show !

pic.twitter.com/sWEROKDmvS — 2000s (@PopCulture2000s) February 9, 2026



Πίσω του, jíbaros με pavas (αγρότες της υπαίθρου με παραδοσιακά ψάθινα καπέλα) ανέβαιναν σε στύλους ηλεκτροδότησης που εξερράγησαν, σύμβολο των συχνών μπλακάουτ και του αποτυχημένου δικτύου ηλεκτρισμού του Πουέρτο Ρίκο.

Αυτό οδήγησε σε μια συγκινητική ερμηνεία του τραγουδιού του 2022 «El Apagón» («Το Μπλακάουτ»), αναφορά στον τυφώνα Μαρία, τις συνέπειές του και τη συνεχιζόμενη οργή και απογοήτευση για τις χρόνιες διακοπές ρεύματος.

Καθώς τραγουδούσε ένα από τα πιο πολιτικά του τραγούδια, ο Bad Bunny κρατούσε μια σημαία του Πουέρτο Ρίκο.

Για περίπου 13 λεπτά, στο halftime show με χορηγούς την Apple Music και τη Roc Nation, όλα τα βλέμματα στο γήπεδο -και σε όλο τον κόσμο- ήταν στραμμένα πάνω του.

Ο Bad Bunny ερμήνευσε εξ ολοκλήρου στα ισπανικά – όπως είναι ηχογραφημένη όλη η μουσική του, παρότι έχει συνεργαστεί με αγγλόφωνους καλλιτέχνες. Τα μόνα αγγλικά ακούστηκαν από τη Lady Gaga.

Το μήνυμα προς την «Αμερική» και το φινάλε

Στο τέλος, ωστόσο, μίλησε στα αγγλικά λέγοντας «God Bless America» (Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική), κουνώντας τη σημαία του Πουέρτο Ρίκο και στη συνέχεια ανέφερε χώρες της αμερικανικής ηπείρου: «Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγάη, Παραγουάη, Βολιβία, Περού, Εκουαδόρ, Βραζιλία» και ούτω καθεξής, συμπεριλαμβάνοντας τις ΗΠΑ και τον Καναδά — μια υπενθύμιση ότι, ο όρος (ήπειρος) «Αμερική» δεν είναι συνώνυμο των ΗΠΑ.

«Η πατρίδα μου, το Πουέρτο Ρίκο, είμαστε ακόμα εδώ», είπε.

Στο τέλος του Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, ο Bad Bunny κράτησε μια μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου και την έστρεψε προς την κάμερα. «Μαζί, είμαστε η Αμερική», έγραφε.

Πίσω του, σε μια οθόνη, εμφανίστηκε το μήνυμα «Το μόνο πράγμα πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη», μια άμεση αναφορά στην πρόσφατη ομιλία του στα Grammy του 2026.

Bad Bunny’s closing messages during his Super Bowl performance: “The only thing more powerful than hate is love”

“Together, we are America” pic.twitter.com/fHHmh2VFDs — MeidasTouch (@MeidasTouch) February 9, 2026



Ολοκλήρωσε με το «DtMF» καθώς αποχωρούσε από το στάδιο, συνοδευόμενος από μουσικούς με güiros (κρουστό όργανο από αποξηραμένη κολοκύθα) και panderetas (ντέφια).

Για χρόνια, ο Bad Bunny είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες ακροάσεις στον πλανήτη. Και την Κυριακή, κατέστησε σαφές ότι η παγκόσμια δημοτικότητά του μεταφράστηκε αβίαστα στη μεγαλύτερη σκηνή των ΗΠΑ.

Το halftime show του Bad Bunny ήταν μια έντονη πράξη αντίστασης και μια νίκη σε πολλά επίπεδα, σχολιάζει το περιοδικό TIME. Ήταν ένα εκρηκτικό θέαμα σκηνοθεσίας, χορογραφίας και τηλεοπτικής κάλυψης – μπορούσε κανείς να μην καταλάβει ούτε λέξη και παρ’ όλα αυτά να ενθουσιαστεί.

Ήταν ταυτόχρονα ένα μάθημα πολιτισμού και ιστορίας για το παρελθόν και το παρόν του Πουέρτο Ρίκο – για το τι σημαίνει να ζεις υπό αποικιοκρατία. Πάνω απ’ όλα, ήταν 13 λεπτά που εξηγούν γιατί ο Bad Bunny είναι -και αξίζει να είναι- ο μεγαλύτερος ποπ σταρ στον κόσμο.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος -σύμφωνα με το CNN- δεν παρακολούθησε το Super Bowl και αντ’ αυτού βρέθηκε σε ένα πάρτι στη Φλόριντα, άσκησε κριτική στο halftime show του Super Bowl LX, χαρακτηρίζοντάς το «απολύτως φρικτό, ένα από τα χειρότερα που έγινε ποτέ» σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το σόου «χαστούκι για τη χώρα μας», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να εμπνέει σε αυτό το χάος του Halftime Show».

«Δεν έχει νόημα, είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας που έχουμε. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που τον παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο» έγραψε ο Τραμπ.

Ο Bad Bunny έχει βρεθεί αντιμέτωπος με κύμα συντηρητικών αντιδράσεων από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, πέρυσι, ως ο καλλιτέχνης του Super Bowl. Έχει επίσης μετατραπεί σε σύμβολο αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ τα πολιτικά του σχόλια χρονολογούνται ήδη από την πρώτη προεδρική θητεία του.

Ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την εμφάνισή του στο Levi’s Stadium, ο Πορτορικανός χρησιμοποίησε τη σκηνή των Grammy για να μιλήσει κατά της ICE και υπέρ των μεταναστών.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο για την κατηγορία Best Música Urbana Album, είπε: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω: έξω η ICE!».

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, κατήγγειλε δημόσια στελέχη της ICE στο Πουέρτο Ρίκο μέσω ενός story στο Instagram, στο οποίο φαίνονταν αξιωματικοί να συνοδεύουν ανθρώπους σε οχήματα χωρίς διακριτικά στην Avenida Pontezuela στην Καρολίνα.

Το 2024, ο Bunny στήριξε την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις απέναντι στον Τραμπ. Πίσω στο 2020, είχε εκφράσει τη στήριξή του στον Τζο Μπάιντεν στην προεκλογική του εκστρατεία. Μια διαφήμιση της καμπάνιας Μπάιντεν περιλάμβανε το τραγούδι του «Pero Ya No», προσαρμοσμένο για Πορτορικανούς και Μεξικανούς ψηφοφόρους σε κρίσιμες πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Black Lives Matter το 2020, ο Bad Bunny έκανε μια δήλωση στο TIME με τη μορφή τραγουδιού, στο οποίο έγραψε: «Γαμ…ι ο Τραμπ! Ο πρόεδρος του ρατσισμού».