Super League: Αμετάβλητη η κατάσταση στην κορυφή, πλησίασε, αλλά έχει δρόμο ο Παναθηναϊκός – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Το δεύτερο μέρος της 11ης αγωνιστικής στη Super League 1 ολοκληρώθηκε χωρίς ανατροπές, με τους διεκδικητές του τίτλου να απαντούν στην πίεση που δημιούργησε ο Ολυμπιακός μετά το 3-0 του Σαββάτου. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πήραν επίσης τα αποτελέσματα που ήθελαν, με την εικόνα της κορυφής να παραμένει σταθερή.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 1-0, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα για τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος επέστρεψε στο γήπεδο της ομάδας και γνώρισε την αποθέωση του κόσμου. Η Ένωση μπήκε δυνατά, πίεσε από νωρίς, αλλά δεν βρήκε το γκολ μέχρι το 77’, όταν ο Ζίνι νίκησε τον Διούδη με κεφαλιά. Ο Άρης έμεινε χωρίς νίκη για έβδομο παιχνίδι, αλλά έχασε σημαντικές στιγμές, ενώ είδε και τον Αλφαρέλα να τραυματίζεται σοβαρά.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Κηφισιάς με 3-0, σε ένα ματς που ήταν πιο ισορροπημένο από ό,τι δείχνει το σκορ. Η Κηφισιά απείλησε από νωρίς, αλλά ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 43’ με το αυτογκόλ του Σιμόν. Το παιχνίδι άλλαξε οριστικά στο φινάλε, όταν ο Τάισον σφράγισε τη νίκη με δύο γκολ σε συνεργασία με τον Ζίβκοβιτς, εκτοξεύοντας το σκορ.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τις Σέρρες με 3-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν καλά στο πρώτο μισάωρο, όμως το τέρμα του Ζαρουρί στο 40’ άλλαξε το ματς. Στην επανάληψη, ο ΠΑΟ ανέβασε ταχύτητα και «καθάρισε» το παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Γέντβαϊ στο 60’ και το γκολ του Μπακασέτα στο 69’.

Ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική παρέμεινε μόνος πρώτος, καθώς επικράτησε του Ατρομήτου με 3-0. Η ομάδα του Πειραιά δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος, αλλά ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 37’. Στην επανάληψη, ο Ταρέμι ανέλαβε δράση, πετυχαίνοντας δύο γκολ (81’ και 90’) και «κλειδώνοντας» το τρίποντο.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας και ο Παναιτωλικός μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις με το 1-1. Ο Παπαδόπουλος έσωσε τους γηπεδούχους στο ξεκίνημα με μεγάλες αποκρούσεις, πριν ο Κέτου ανοίξει το σκορ στο 32’. Ο Παναιτωλικός βρήκε την απάντηση στο 88’ με καρφωτή κεφαλιά του Αγκίρε, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό.

Συνοπτικά αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Αγώνες Δευτέρας:

Βόλος – Λεβαδειακός (18:00)

ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ (20:00)

Βαθμολογία:

Ολυμπιακός 28 ΠΑΟΚ 26 ΑΕΚ 25 Βόλος 18 Λεβαδειακός 18 Παναθηναϊκός 18 Άρης 13 Κηφισιά 12 Παναιτωλικός 12 Ατρόμητος 9 Αστέρας AKTOR 8 ΑΕΛ Novibet 7 ΟΦΗ 6 Πανσερραϊκός 5

Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Ο ΟΦΗ έχει δύο αγώνες λιγότερους.

Επόμενη αγωνιστική (12η):