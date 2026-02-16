Super League: Αμετάβλητη η κορυφή μετά τις «λευκές» ισοπαλίες – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 21ης αγωνιστικής

Καθώς τα δύο ντέρμπι κορυφής, όπου αναμετρήθηκαν οι ομάδες της πρώτης τετράδας (ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Λεβαδειακός-Ολυμπιακός) έληξαν ισόπαλα χωρίς γκολ, ενώ και ο Παναθηναϊκός έμεινε στο εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ, δεν προέκυψε καμία αλλαγή στη βαθμολογία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Με ισοπαλία έληξαν και τα ματς Κηφισιά – ΟΦΗ (2-2) και Βόλος – Άρης (1-1), ενώ ο Παναιτωλικός επικράτησε του Αστέρας Τρίπολης με 3-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής
- Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1
- Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
- Βόλος – Άρης 1-1
- Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
- Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1
- Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 16/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
- ΑΕΚ 49
- Ολυμπιακός 47
- ΠΑΟΚ 46 -20αγ.
- Λεβαδειακός 39
- Παναθηναϊκός 33 -20αγ.
- Άρης 27
- Βόλος 26
- ΟΦΗ 25 -20αγ.
- Παναιτωλικός 21
- Ατρόμητος 20 -20αγ.
- Κηφισιά 20 -20αγ.
- ΑΕΛ 20
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 8 -20αγ.
Πηγή enikos.gr