Αθλητικά

Super League: Αμετάβλητη η κορυφή μετά τις «λευκές» ισοπαλίες – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 21ης αγωνιστικής

Super League: Αμετάβλητη η κορυφή μετά τις «λευκές» ισοπαλίες – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 21ης αγωνιστικής

Καθώς τα δύο ντέρμπι κορυφής, όπου αναμετρήθηκαν οι ομάδες της πρώτης τετράδας (ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Λεβαδειακός-Ολυμπιακός) έληξαν ισόπαλα χωρίς γκολ, ενώ και ο Παναθηναϊκός έμεινε στο εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ, δεν προέκυψε καμία αλλαγή στη βαθμολογία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0: «Ραντεβού» για τον τίτλο στα playoffs

Με ισοπαλία έληξαν και τα ματς Κηφισιά – ΟΦΗ (2-2) και Βόλος – Άρης (1-1), ενώ ο Παναιτωλικός επικράτησε του Αστέρας Τρίπολης με 3-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

  • Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1
  • Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
  • Βόλος – Άρης 1-1
  • Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
  • Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1
  • Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 16/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

  1. ΑΕΚ 49
  2. Ολυμπιακός 47
  3. ΠΑΟΚ 46 -20αγ.
  4. Λεβαδειακός 39
  5. Παναθηναϊκός 33 -20αγ.
  6. Άρης 27
  7. Βόλος 26
  8. ΟΦΗ 25 -20αγ.
  9. Παναιτωλικός 21
  10. Ατρόμητος 20 -20αγ.
  11. Κηφισιά 20 -20αγ.
  12. ΑΕΛ 20
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14. Πανσερραϊκός 8 -20αγ.

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα