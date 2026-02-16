Super League: Αμετάβλητη η κορυφή μετά τις «λευκές» ισοπαλίες – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 21ης αγωνιστικής

Καθώς τα δύο ντέρμπι κορυφής, όπου αναμετρήθηκαν οι ομάδες της πρώτης τετράδας (ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Λεβαδειακός-Ολυμπιακός) έληξαν ισόπαλα χωρίς γκολ, ενώ και ο Παναθηναϊκός έμεινε στο εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ, δεν προέκυψε καμία αλλαγή στη βαθμολογία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0: «Ραντεβού» για τον τίτλο στα playoffs

Με ισοπαλία έληξαν και τα ματς Κηφισιά – ΟΦΗ (2-2) και Βόλος – Άρης (1-1), ενώ ο Παναιτωλικός επικράτησε του Αστέρας Τρίπολης με 3-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 16/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)