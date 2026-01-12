Super League – Βαθμολογία: Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στη 2η θέση ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, 6ος ο Παναθηναϊκός

Μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Super League, ο Ολυμπιακός φιγουράρει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +1 από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που μοιράζονται τη δεύτερη θέση.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός παραμένει εκτός τετράδας, στο -6 από αυτή και στο -14 από την κορυφή.

Τα αποτελέσματα (16η αγωνιστική)

Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0

Αρης – ΑΕΚ 1-1

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 39

2. ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 38

4. Λεβαδειακός 31

————————————-

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας 13

12.Ατρόμητος 13

13. ΑΕΛ 10

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός κι ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (17η)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ –Αρης (5μμ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ