Super League – Βαθμολογία: Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στη 2η θέση ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, 6ος ο Παναθηναϊκός

Μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Super League, ο Ολυμπιακός φιγουράρει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +1 από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που μοιράζονται τη δεύτερη θέση.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός παραμένει εκτός τετράδας, στο -6 από αυτή και στο -14 από την κορυφή.

Τα αποτελέσματα (16η αγωνιστική)

Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3
Λεβαδειακός – Βόλος 3-1
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0
Αρης – ΑΕΚ 1-1
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 39
2. ΠΑΟΚ 38
3. ΑΕΚ 38
4. Λεβαδειακός 31
————————————-
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
—————————————-
9. Παναιτωλικός 15
10. ΟΦΗ 15
11. Αστέρας 13
12.Ατρόμητος 13
13. ΑΕΛ 10
14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός κι ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (17η)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

  • Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

  • ΑΕΛ –Αρης (5μμ)
  • ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)
  • ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

  • Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)
  • Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

