Super League: Επέστρεψε στην κορυφή η ΑΕΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1, καθώς επικράτησε με 4-0 του Πανσερραϊκού εκτός έδρας και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε σε μια άνετη νίκη, που της επέτρεψε να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο και την Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα, σε ένα ματς που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
- ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4
- Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0
- Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
- Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4
- ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2
- Άρης – ΠΑΟΚ 0-0
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1
Η Βαθμολογία (Σε 20 αγώνες)
Πηγή enikos.gr