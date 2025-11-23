Super League: Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη του Χιμένεθ – Με Σαραγόσα ο Πανσερραϊκός απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Ζεράρ Σαραγόσα θα κάνει πρεμιέρα στην τεχνική ηγεσία του Πανσερραϊκού, που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Για την 5η αγωνιστική του UEFA Europa League, την Πέμπτη (27/11) έχουν υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν των «ασπρόμαυρων» με 2-1 πριν τη διακοπή και τώρα ταξιδεύουν στις Σέρρες, πριν υποδεχθούν τη Στουρμ Γκρατς (ΟΑΚΑ, 22:00).

Με τον Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο τους, τα «λιοντάρια» ευελπιστούν σε κάτι καλύτερο από τις τέσσερις σερί ήττες (με 3-14 τέρματα) που οδήγησαν στην αποπομπή του Κριστιάνο Μπάτσι.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει, θεωρητικά, πιο εύκολο έργο καθώς περιμένει στην Τούμπα, κατά σειρά, τις Κηφισιά και Μπραν (19:45). Ο αθηναϊκός σύλλογος ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολλές απουσίες και τον Σεμπάστιαν Λέτο να βλέπει το ματς από τις κερκίδες λόγω τιμωρίας.

Το σπουδαιότερο, βάσει ονομάτων, παιχνίδι της αγωνιστικής διεξάγεται στην «Αγιά Σοφιά», με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη του Μανόλο Χιμένεθ. Ιδιαίτερο παιχνίδι για τον 61χρονο Ισπανό τεχνικό που πανηγύρισε Κύπελλο (2011) και Πρωτάθλημα (2018) με την Ένωση, αλλά πλέον έχει έξι ματς δίχως νίκη στον πάγκο του Άρη (0-4-2 με 4-8 τέρματα). Η ΑΕΚ, από την άλλη, θέλει να παραμείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή και να πάρει ψυχολογία ενόψει του ταξιδιού στο «Αρτέμιο Φράνκι» (Πέμπτη 27/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Σε αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 23/11, 17:00

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 23/11, 19:00

ΑΕΚ – Άρης 23/11, 21:00

Βόλος – Λεβαδειακός 24/11, 18:00

ΑΕΛ – ΟΦΗ 24/11, 20:00

Βαθμολογία

1. Ολυμπιακός – 28

2. ΠΑΟΚ – 23

3. ΑΕΚ – 22

4. Λεβαδειακός – 18

5. Βόλος – 18

6. Παναθηναϊκός – 15

7. Άρης – 13

8. Κηφισιά – 12

9. Παναιτωλικός – 12

10. Ατρόμητος – 9

11. Αστέρας Τρίπολης – 8

12. ΑΕΛ – 7

13. ΟΦΗ – 6

14. Πανσερραϊκός – 5