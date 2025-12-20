Super League: Η βαθμολογία, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού

Χωρίς νίκη για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Stoiximan Super League 1 έμεινε ο Ολυμπιακός, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Πειραιά δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο, φτάνοντας τους 36 βαθμούς, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να κλείσει το 2025 στην κορυφή.

Αν η Ένωση κερδίσει την Κυριακή (21:00) τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα φτάσει τους 37 βαθμούς και θα βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με ψυχολογία και προβάδισμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Σαββάτου, ο Άρης νίκησε 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ ο Βόλος πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αγώνας Σκορ Σάββατο 20 Δεκεμβρίου Αστέρας AKTOR – Άρης 0-1 Βόλος – Παναιτωλικός 1-0 Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1 Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ 21:00 Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 18:00

Η Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore