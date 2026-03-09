Super League: Κερδισμένη η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Στο +2 η «Ένωση», κλείδωσε την «4άδα» ο Παναθηναϊκός

Η ισοπαλία χωρίς γκολ στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» άφησε κερδισμένη την ΑΕΚ, η οποία έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την παρουσία του στην τετράδα του πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την Ευρώπη.
Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με 4-1 από την έδρα του Λεβαδειακού και εξασφάλισε την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 45 βαθμούς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Ατρόμητο, ο Πανσερραϊκός επικράτησε 1-0 του Αστέρα Τρίπολης, ενώ Βόλος και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, με την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Κηφισιά.
Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής
- Άρης – Ατρόμητος 0-0
- ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
- Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
- Βόλος – ΟΦΗ 1-1
- Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δευτέρα 9 Μαρτίου
- Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00)
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 56
- ΠΑΟΚ 54
- Ολυμπιακός 54
- Παναθηναϊκός 45
- Λεβαδειακός 39
- ΟΦΗ 29
- Άρης 29
- Ατρόμητος 28
- Βόλος 28
- Κηφισιά 24 (23 αγώνες)
- Παναιτωλικός 21 (23 αγώνες)
- ΑΕΛ Novibet 21
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 15
Η επόμενη αγωνιστική (25η)
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός (17:00)
Πανσερραϊκός – Άρης (19:30)
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (20:00)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος (16:00)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (18:00)
Ατρόμητος – ΑΕΚ (19:30)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (21:00)
Πηγή enikos.gr