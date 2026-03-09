Αθλητικά

Super League: Κερδισμένη η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Στο +2 η «Ένωση», κλείδωσε την «4άδα» ο Παναθηναϊκός

Η ισοπαλία χωρίς γκολ στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» άφησε κερδισμένη την ΑΕΚ, η οποία έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την παρουσία του στην τετράδα του πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την Ευρώπη.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με 4-1 από την έδρα του Λεβαδειακού και εξασφάλισε την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 45 βαθμούς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Ατρόμητο, ο Πανσερραϊκός επικράτησε 1-0 του Αστέρα Τρίπολης, ενώ Βόλος και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, με την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Κηφισιά.

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

  • Άρης – Ατρόμητος 0-0
  • ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
  • Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
  • Βόλος – ΟΦΗ 1-1
  • Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
  • Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου

  • Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00)

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 56
  2. ΠΑΟΚ 54
  3. Ολυμπιακός 54
  4. Παναθηναϊκός 45
  5. Λεβαδειακός 39
  6. ΟΦΗ 29
  7. Άρης 29
  8. Ατρόμητος 28
  9. Βόλος 28
  10. Κηφισιά 24 (23 αγώνες)
  11. Παναιτωλικός 21 (23 αγώνες)
  12. ΑΕΛ Novibet 21
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14. Πανσερραϊκός 15

Η επόμενη αγωνιστική (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός (17:00)
Πανσερραϊκός – Άρης (19:30)
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (20:00)

Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος (16:00)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (18:00)
Ατρόμητος – ΑΕΚ (19:30)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (21:00)

