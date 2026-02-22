Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός, πλησίασε την τετράδα ο Παναθηναϊκός – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League δεν άλλαξε τη σειρά των ομάδων στη βαθμολογία, άλλαξε όμως τις αποστάσεις και αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον σε όλες τις «μάχες» του πρωταθλήματος. Οι διεκδικητές του τίτλου διατήρησαν τις θέσεις τους, όμως τα αποτελέσματα αναδιαμόρφωσαν τις ισορροπίες από την κορυφή έως τη ζώνη της παραμονής.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην 1η θέση, καθώς η ομάδα του Νίκολιτς συνέτριψε με 4-0 τον 4ο Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση έφτασε τους 52 βαθμούς και διατήρησε το +2 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο ΠΑΟΚ άφησε δύο βαθμούς στη Λάρισα, καθώς η ΑΕΛ απέσπασε ισοπαλία 1-1, με αποτέλεσμα ο «Δικέφαλος του Βορρά» να μείνει στο -5 από την κορυφή, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε την ήττα του Λεβαδειακού και πέρασε με 0-2 από το κεκλεισμένων των θυρών Παγκρήτιο απέναντι στον ΟΦΗ. Οι «πράσινοι» πλησίασαν την προνομιούχο 4η θέση και μπήκαν ξανά δυνατά στη μάχη των play off.

Στη διεκδίκηση των θέσεων 5-8, ο Ατρόμητος πήρε σημαντικό «διπλό» με 1-2 επί του Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ Άρης και Κηφισιά έμειναν στο 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης», με τους γηπεδούχους να αγγίζουν τη νίκη στο 89’.

Στη ζώνη της παραμονής, ο Πανσερραϊκός λύγισε με 2-1 τον Βόλο σε έναν κρίσιμο αγώνα στις Σέρρες και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από τέσσερις αγωνιστικές, βυθίζοντας τους Θεσσαλούς σε έντονο προβληματισμό.

Η αγωνιστική επιβεβαίωσε ότι η μάχη του τίτλου παραμένει ανοιχτή, η τετράδα δεν έχει κριθεί και η παραμονή θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική του ευθεία με αυξημένη ένταση και συνεχείς ανατροπές στις ισορροπίες.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Αγώνας Σκορ ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0 Άρης – Κηφισιά 1-1 ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2 Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0 Asteras AKTOR – Ατρόμητος 1-2

Η βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

1. AEK 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

————————————-

5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)

6. Άρης 28

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 (21 αγ.)

————————————–

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 21 (21 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (8μμ)

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (4μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)