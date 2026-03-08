Super League: Ντέρμπι κορυφής στο Γ. Καραϊσκάκης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Στις 21:00 Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής στη Super League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις 8/3/2026 – Πού θα δείτε το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Οι προβολείς στρέφονται σήμερα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο και για τις δύο ομάδες.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στη βαθμολογική κατάταξη έχοντας μαζέψει μέχρι στιγμής από 53 βαθμούς και βρίσκονται στο -3 και με ματς λιγότερο, από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία νίκησε χθες την ΑΕΛ. Συνεπώς, όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει σήμερα θα συγκατοικεί με την «Ένωση» στην κορυφή και με την ισοπαλία να μην ευνοεί κανέναν από τους δύο.

Πλήρης ο Ολυμπιακός, με απουσίες ο ΠΑΟΚ

Για τους γηπεδούχους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει «γεμάτη τη φαρέτρα του», καθώς ο Ντάνιελ Ποντένσε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που είχε και έχει συμπεριληφθεί από τον Βάσκο τεχνικό στη σημερινή αποστολή.

Από την άλλη πλευρά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Τάισον, όμως υπάρχει ακόμα αμφιβολία για τη συμμετοχή του Τζόντζο Κένι, όπως και του Μεϊτέ, που κριθεί τελευταία στιγμή το αν θα αγωνιστεί, ενώ εκτός πλάνων έχουν μείνει οι τραυματίες Γιακουμάκης, Πέλκας και Παβλένκα.

Τελευταία φορά που οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες, ήταν στις 14/1/26 για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 2-0, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε κερδίσει και στο ντέρμπι του πρώτου γύρου στο γήπεδο της Τούμπας, με σκορ 2-1.