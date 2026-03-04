Super League: Συγκάτοικοι σε… τριάρι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ – Μόνος 4ος ο Παναθηναϊκός

Χωρίς αγωνιστικές εκκρεμότητες η κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έγινε υπόθεση τριών ομάδων, καθώς ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ μοιράζονται την πρώτη θέση. Μόνος τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής παιχνίδια:
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4
Η βαθμολογία (Σε 23 αγώνες):
- ΠΑΟΚ 53
- Ολυμπιακός 53
- ΑΕΚ 53
- Παναθηναϊκός 42
- Λεβαδειακός 39
- ΟΦΗ 28
- Άρης 28
- Ατρόμητος 27
- Βόλος 27
- Κηφισιά 24
- Παναιτωλικός 21
- ΑΕΛ Novibet 21
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 12
Η επόμενη αγωνιστική (24η):
Σάββατο 7 Μαρτίου
Άρης – Ατρόμητος (17:00)
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (18:00)
Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (16:00)
Βόλος – ΟΦΗ (17:00)
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (19:00)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (21:00)
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00)
Πηγή enikos.gr