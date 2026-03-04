Super League: Συγκάτοικοι σε… τριάρι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ – Μόνος 4ος ο Παναθηναϊκός

Χωρίς αγωνιστικές εκκρεμότητες η κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έγινε υπόθεση τριών ομάδων, καθώς ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ μοιράζονται την πρώτη θέση. Μόνος τέταρτος ο Παναθηναϊκός.

Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής παιχνίδια:

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4

Η βαθμολογία (Σε 23 αγώνες):

ΠΑΟΚ 53 Ολυμπιακός 53 ΑΕΚ 53 Παναθηναϊκός 42

Λεβαδειακός 39 ΟΦΗ 28 Άρης 28 Ατρόμητος 27

Βόλος 27 Κηφισιά 24 Παναιτωλικός 21 ΑΕΛ Novibet 21 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 12

Η επόμενη αγωνιστική (24η):

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης – Ατρόμητος (17:00)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (18:00)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (16:00)

Βόλος – ΟΦΗ (17:00)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (19:00)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (21:00)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00)