Super League: Συγκάτοικοι σε… τριάρι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ – Μόνος 4ος ο Παναθηναϊκός

Χωρίς αγωνιστικές εκκρεμότητες η κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έγινε υπόθεση τριών ομάδων, καθώς ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ μοιράζονται την πρώτη θέση. Μόνος τέταρτος ο Παναθηναϊκός.

Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής παιχνίδια:

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4

Η βαθμολογία (Σε 23 αγώνες):

  1. ΠΑΟΚ 53
  2. Ολυμπιακός 53
  3. ΑΕΚ 53
  4. Παναθηναϊκός 42
  1. Λεβαδειακός 39
  2. ΟΦΗ 28
  3. Άρης 28
  4. Ατρόμητος 27
  1. Βόλος 27
  2. Κηφισιά 24
  3. Παναιτωλικός 21
  4. ΑΕΛ Novibet 21
  5. Αστέρας Τρίπολης 16
  6. Πανσερραϊκός 12

Η επόμενη αγωνιστική (24η):

Σάββατο 7 Μαρτίου
Άρης – Ατρόμητος (17:00)
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (18:00)

Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (16:00)
Βόλος – ΟΦΗ (17:00)
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (19:00)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (21:00)

Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00)

