Super League: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ έως και τα playoffs

Η ΑΕΚ βρίσκεται μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συγκεντρώνει 56 βαθμούς, ενώ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 54 βαθμούς.

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, καθώς απομένουν δύο αγωνιστικές πριν από την έναρξη των playoffs, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το διήμερο 4-5 Απριλίου. Με τα σημερινά δεδομένα, η ΑΕΚ διατηρεί το προβάδισμα για την πρώτη θέση, έχοντας μικρή αλλά σημαντική διαφορά από τους άμεσους ανταγωνιστές της.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα playoffs, καθώς η νίκη του επί του Λεβαδειακού του έδωσε οριστικά την 4η θέση στη βαθμολογία.

Η κλήρωση για το πρόγραμμα των playoffs θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου, όταν θα οριστεί και η σειρά των αγώνων της τελικής φάσης του πρωταθλήματος.

Η βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 ΑΕΚ 56 2 ΠΑΟΚ 54 3 Ολυμπιακός 54 4 Παναθηναϊκός 45

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

Ημερομηνία Αγώνας 15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ 22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ημερομηνία Αγώνας 14/3 ΟΦΗ – Ολυμπιακός 22/3 Ολυμπιακός – ΑΕΛ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ