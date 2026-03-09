Αθλητικά

Super League: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ έως και τα playoffs

Η ΑΕΚ βρίσκεται μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συγκεντρώνει 56 βαθμούς, ενώ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 54 βαθμούς.

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, καθώς απομένουν δύο αγωνιστικές πριν από την έναρξη των playoffs, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το διήμερο 4-5 Απριλίου. Με τα σημερινά δεδομένα, η ΑΕΚ διατηρεί το προβάδισμα για την πρώτη θέση, έχοντας μικρή αλλά σημαντική διαφορά από τους άμεσους ανταγωνιστές της.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα playoffs, καθώς η νίκη του επί του Λεβαδειακού του έδωσε οριστικά την 4η θέση στη βαθμολογία.

Η κλήρωση για το πρόγραμμα των playoffs θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου, όταν θα οριστεί και η σειρά των αγώνων της τελικής φάσης του πρωταθλήματος.

Η βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΑΕΚ 56
2 ΠΑΟΚ 54
3 Ολυμπιακός 54
4 Παναθηναϊκός 45

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

Ημερομηνία Αγώνας
15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ
22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ημερομηνία Αγώνας
14/3 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
22/3 Ολυμπιακός – ΑΕΛ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

Ημερομηνία Αγώνας
15/3 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
22/3 Βόλος – ΠΑΟΚ

Πηγή enikos.gr

