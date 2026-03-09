Super League: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ έως και τα playoffs

Η ΑΕΚ βρίσκεται μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συγκεντρώνει 56 βαθμούς, ενώ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 54 βαθμούς.
Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, καθώς απομένουν δύο αγωνιστικές πριν από την έναρξη των playoffs, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το διήμερο 4-5 Απριλίου. Με τα σημερινά δεδομένα, η ΑΕΚ διατηρεί το προβάδισμα για την πρώτη θέση, έχοντας μικρή αλλά σημαντική διαφορά από τους άμεσους ανταγωνιστές της.
Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα playoffs, καθώς η νίκη του επί του Λεβαδειακού του έδωσε οριστικά την 4η θέση στη βαθμολογία.
Η κλήρωση για το πρόγραμμα των playoffs θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου, όταν θα οριστεί και η σειρά των αγώνων της τελικής φάσης του πρωταθλήματος.
Η βαθμολογία (σε 24 αγώνες)
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΑΕΚ
|56
|2
|ΠΑΟΚ
|54
|3
|Ολυμπιακός
|54
|4
|Παναθηναϊκός
|45
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
|Ημερομηνία
|Αγώνας
|15/3
|Ατρόμητος – ΑΕΚ
|22/3
|ΑΕΚ – Κηφισιά
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
|Ημερομηνία
|Αγώνας
|14/3
|ΟΦΗ – Ολυμπιακός
|22/3
|Ολυμπιακός – ΑΕΛ
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ
|Ημερομηνία
|Αγώνας
|15/3
|ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
|22/3
|Βόλος – ΠΑΟΚ
