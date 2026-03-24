Super League: Το πρόγραμμα των Playoffs για τις θέσεις 5-8

Σε Λιβαδειά και Βόλο θα γίνει, το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, η «σέντρα» των Playoffs της Super League για τις θέσεις 5-8, με τον Λεβαδειακό να φιλοξενεί τον Άρη και τον Βόλο να υποδέχεται τον ΟΦΗ.
Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις ομάδες ξεκινούν μεταφέροντας το ήμισυ των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, διεκδικώντας την πέμπτη θέση που ενδέχεται να δώσει ένα εισιτήριο για το Conference League της νέας περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΠΑΟΚ θα νικήσει τον ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου.
Αντίθετα, αν οι Κρήτες κατακτήσουν το τρόπαιο στον τελικό της 25ης Απριλίου, οι αγώνες για τις θέσεις 5-8 δεν θα έχουν κάποιο αντίκρυσμα. Ο Λεβαδειακός είναι αυτός που μπαίνει στα πλέι-οφ με ένα σημαντικό πλεονέκτημα πέντε βαθμών έναντι ΟΦΗ και Βόλου και έξι βαθμών έναντι του Άρη, προβάδισμα το οποίο μπορεί να εδραιώσει αν νικήσει στην πρεμιέρα τους «κίτρινους».
Το πρόγραμμα των Playoffs για τις θέσεις 5-8:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4-5 Απριλίου)
- Βόλος-ΟΦΗ
- Λεβαδειακός-Άρης
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18-19 Απριλίου)
- Άρης-Βόλος
- ΟΦΗ-Λεβαδειακός
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3 Μαΐου)
- Λεβαδειακός-Βόλος
- ΟΦΗ-Άρης
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9-10 Μαΐου)
- Άρης-ΟΦΗ
- Βόλος-Λεβαδειακός
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12-13 Μαΐου)
- Βόλος-Άρης
- Λεβαδειακός-ΟΦΗ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16-17 Μαΐου)
- Άρης-Λεβαδειακός
- ΟΦΗ-Βόλος
Πηγή enikos.gr