Super League: Το πρόγραμμα των Playouts – «Τελικός παραμονής» την 1η αγωνιστική

Με έναν «τελικό» παραμονής, μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και της ΑΕΛ, θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου τα Playouts της Super League.
Η αρκαδική ομάδα, η οποία ισοβάθμησε με τον Πανσερραϊκό στην τελευταία θέση της κατάταξης στην κανονική περιόδο, θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη απέναντι στους «βυσσινί», ώστε να μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στους τρεις βαθμούς και να βάλει «φωτιά» στη μάχη της παραμονής.
Ο Πανσερραϊκός, με τη σειρά του, θα εκκινήσει τη δική του προσπάθεια για την υπέρβαση από τη Νίκαια, όπου θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, ενώ αμέσως μετά (η 2η αγωνιστική θα γίνει εμβόλιμα, τη Μεγάλη Εβδομάδα) τα «λιοντάρια» θα υποδεχθούν τον Αστέρα.
Το τρίτο ματς της πρεμιέρας θα γίνει στο Αγρίνιο, ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τον -πρωτοπόρο στη βαθμολογία των πλέι άουτ- Ατρόμητο.
— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
Το πρόγραμμα των Playouts:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3-4 Απριλίου)
- Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ
- Κηφισιά-Πανσερραϊκός
- Παναιτωλικός-Ατρόμητος
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7-9 Απριλίου)
- ΑΕΛ-Παναιτωλικός
- Ατρόμητος-Κηφισιά
- Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18-19 Απριλίου)
- Ατρόμητος-ΑΕΛ
- Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης
- Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22 Απριλίου)
- Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός
- ΑΕΛ-Κηφισιά
- Πανσερραϊκός-Ατρόμητος
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26 Απριλίου)
- ΑΕΛ-Πανσερραϊκός
- Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης
- Κηφισιά-Παναιτωλικός
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3 Μαΐου)
- Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος
- Παναιτωλικός-Κηφισιά
- Πανσερραϊκός-ΑΕΛ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9-10 Μαΐου)
- ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης
- Ατρόμητος-Παναιτωλικός
- Πανσερραϊκός-Κηφισιά
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12-13 Μαΐου)
- Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός
- Κηφισιά-Ατρόμητος
- Παναιτωλικός-ΑΕΛ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16-17 Μαΐου)
- Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά
- ΑΕΛ-Ατρόμητος
- Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21 Μαΐου)
- Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
- Κηφισιά-ΑΕΛ
- Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης
