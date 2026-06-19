Tελετή λήξης για τις ακαδημίες του Απόλλωνα Λάρισας

Μέσα σε γιορτινό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης των ακαδημιών του Απόλλωνα Λάρισας. Μια όμορφη τελετή, στην οποία οι νεαροί ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, σύσσωμο το ΔΣ και οι γονείς έγιναν μια μεγάλη παρέα αποχαιρετώντας (όχι οριστικά ακόμη) μια όμορφη σεζόν γεμάτη χαμόγελα και αξέχαστες αναμνήσεις.

Η τελετή ξεκίνησε με έναν απολογισμό από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο με «μπροστάρη» τον Πρόεδρο της ομάδας, κ. Ζήση Ντελόπουλο: Οι ακαδημίες του Απόλλωνα βαδίζουν σε σταθερά ανοδική πορεία, με το ενδιαφέρον των μεγάλων ομάδων να είναι έντονο για τους νεαρούς μας ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, έγινε ξεκάθαρο πως η νέα χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερη και πως έρχονται διαρκώς ανοδικές ημέρες για τις ακαδημίες του συλλόγου.

Στην συνέχεια, ακολούθησε απονομή μεταλλίων σε όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές από τον αρχηγό της ανδρικής μας ομάδας, Θάνο Γιαννακόπουλο. Το όμορφο ποδοσφαιρικό απόγευμα, ολοκληρώθηκε με «μπάρμπεκιου», μουσική, χαμόγελα και ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως το προσεχές Σάββατο (20/06) θα υπάρξει ποδοσφαιρικό τουρνουά στο γήπεδο Φιλιππούπολης, με την χρονιά να κλείνει το απόγευμα της προσεχούς Τρίτης (23/06) με αγώνα μεταξύ των προπονητών των ακαδημιών απέναντι στους γονείς και οικογενειακό «ψηστήρι».