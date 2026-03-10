Transfemarkt για αξίες παικτών στην Premier League: Σταθερά στα 25 εκατ. ευρώ ο Κωστούλας, υποχώρησε στα 20 εκατ. ο Τζήμας

Αμετάβλητη στα 25 εκατομμύρια ευρώ, παραμένει η εκτιμώμενη μεταγραφική αξία του επιθετικού της Μπράιτον, Χαράλαμπου Κωστούλα, ενώ εκείνη του συμπαίκτη του Στέφανου Τζήμα, υποχώρησε από τα 22 στα 20 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει -μεταξύ άλλων- η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, που παρουσίασε τη Δευτέρα 9/3 τις ενημερωμένες τις αξίες των παικτών στην αγγλική Premier League.

Η προηγούμενη ενημέρωση ήταν στις 9 Δεκεμβρίου 2025.

Συνολικά η αξία της κορυφαίας κατηγορίας της Αγγλίας είναι στα 12,58 δισεκατομμύρια ευρώ, το ακριβότερο πρωτάθλημα στον κόσμο, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) να είναι με 200 εκατομμύρια ευρώ, ο πιο ακριβός παίκτης του πρωταθλήματος.

Πιο ακριβή ομάδα είναι η Μάντσεστερ Σίτι στα 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: Ertnews