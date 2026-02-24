UEFA: Υποκλίθηκε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα – «Ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Γκενκ αλλά και της Εθνικής Ελλάδας. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της γενιάς του, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή αναγνώριση που λαμβάνει.

Ο νεαρός άσος δεν θα ενισχύσει τη Γκενκ στη ρεβάνς απέναντι στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το Europa League, ωστόσο η απουσία του δεν εμπόδισε την UEFA να αναδείξει την αξία του. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία προχώρησε σε αποθεωτικό σχόλιο μέσω των επίσημων λογαριασμών της διοργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη σχετική ανάρτηση, η UEFA χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα «ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς», υπογραμμίζοντας τη δυναμική και την προοπτική που τον συνοδεύουν. Το μήνυμα πλαισιώθηκε από βίντεο με τις κορυφαίες φετινές του ενέργειες στο Europa League, επιβεβαιώνοντας τον αντίκτυπο που έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.