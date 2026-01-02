United Cup: Νίκη και στο μεικτό διπλό για Τσιτσιπά – Σάκκαρη επί της Ιαπωνίας – Υποψήφια για τους «8» η εθνική

Απόλυτη κυριαρχία επέδειξε η εθνική έναντι της Ιαπωνίας στην πρεμιέρα της στο United Cup, στον 5ο όμιλο, στο Περθ, με τρεις νίκες στις ισάριθμες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Μετά τις νίκες των Μαρίας Σάκκαρη και Στέφανου Τσιτσιπά επί των Ναόμι Οσάκα (6-4, 6-2) και Σιντάρο Μοτσιζούκι (6-3, 6-4) αντίστοιχα, στο μεικτό διπλό οι Σάκκαρη-Τσιτσιπάς επικράτησαν με straight setς, με 6-2, 6-3, των Νάο Χιμπίνο/Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα.

Το ελληνικό δίδυμο κυριάρχησε απόλυτα με τη διαφορά δυναμικότητας να είναι πασιφανής στο court. Με εξαιρετικό σερβίς (παραχώρησαν μόλις 8 πόντους), αλλά και με εξαιρετική συνεργασία, το ελληνικό δίδυμο με 2 breaks στο 1ο σετ, έκαναν το 6-2, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0.

Στο 2ο σκέλος, οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη χρειάστηκαν ένα break στο κρίσιμο 8ο game, το οποίο ήρθε από διπλό λάθος (5-3) και στη συνέχεια κρατώντας το σερβίς του σφράγισαν τη νίκη και έβαλαν τις βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία την προσεχή Δευτέρα (5/1, 11:00 π.μ.) με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Απέναντι στους Βρετανούς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται πρώτος στη μάχη στις 11:00 π.μ. Καθώς ο Τζακ Ντρέιπερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στο χέρι και δεν θα συμμετάσχει στο United Cup, ο Έλληνας τενίστας θα βρει αντίπαλο τον Μπίλι Χάρις.

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει εν συνεχεία τη νίκη απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

United Cup 2026 Groups

Περθ

Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή

Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία

Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

Σίδνεϊ

Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα

Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία

Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία

Έπαθλα

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ