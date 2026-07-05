Wimbledon: Αποκλείστηκε από την Τζάσμιν Παολίνι η Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon γνωρίζοντας την ήττα (6-1, 6-2) από την Τζάσμιν Παολίνι.

H Ελληνίδα τενίστρια δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα και είδε την Ιταλίδα αντίπαλό της να παίρνει με χαρακτηριστική άνεση και τα δύο σετ, φτάνοντας στην πρόκριση στον 4ο γύρο, μέσα σε 66 μόνο λεπτά.

Αυτή είναι η 5η φορά που η Μαρία Σάκκαρη ολοκληρώνει την πορεία της στον 3ο γύρο του Wimbledon, ενώ το λονδρέζικο Grand Slam είναι και το μοναδικό που δεν έχει προκριθεί ποτέ σε 4ο γύρο.