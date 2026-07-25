World Cup ανδρών: Ο «κέρβερος» Τζωρτζάτος έστειλε την εθνική πόλο στον τελικό – Νίκη με 10-9 επί της Ιταλίας

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών προκρίθηκε στον τελικό του World Cup, που φιλοξενείται στο Σίδνεϊ. Ο διεθνής τερματοφύλακας αποδείχθηκε “κέρβερος” με 21 επεμβάσεις και το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε 10-9 της Ιταλίας, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, όπου μάλιστα οι “σετεμπέλο” αγωνίστηκαν για τέσσερα λεπτά στη δεύτερη περίοδο με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Ντελ Μπάσο για βιαιοπραγία.

Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει αύριο (26/7, 11:00) τον πρώτο διεθνή τίτλο της ιστορίας της απέναντι στην Ουγγαρία, η οποία νίκησε 13-12 την Αυστραλία. Ο πρώτος ημιτελικός κρίθηκε στο φινάλε, με τον Γκέργκο Ζάλανκι να σημειώνει το νικητήριο γκολ, 1΄10΄΄ πριν τη λήξη, και τον τερματοφύλακα Βίκτορ Γκιάπιας να αποκρούει το τελευταίο σουτ του Νέγκους σε παίκτη παραπάνω.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η εθνική αντιμετώπισε προβλήματα με την πολύ δυναμική ιταλική άμυνα και κατάφερε να σκοράρει μόλις ένα γκολ στην πρώτη περίοδο, έχοντας 1/3 στον παίκτη παραπάνω. Οι Ιταλοί είχαν καλύτερες επιλογές, αλλά έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο με το ελάχιστο προβάδισμα (2-1), καθώς ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος κατέγραψε ένα απίστευτο στατιστικό επίτευγμα, με δέκα αποκρούσεις σε δώδεκα σουτ που πήγαν στην εστία του!

Δύο γρήγορα γκολ από τον Χαλυβόπουλο και τον Καλογερόπουλο (με πέναλτι) φάνηκε να… ξεκολλάνε την ελληνική ομάδα, που πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα (3-2). Ο Φερέρο ισοφάρισε, αλλά στα 3΄56΄΄ πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου, ο Ντελ Μπάσο γρονθοκόπησε “στην ψύχρα” τον Παπαναστασίου και οι διαιτητές χρειάστηκε να δουν μόνο μία φορά το βίντεο για να αποβάλλουν χωρίς αντικατάσταση τον Ιταλό φουνταριστό, δίνοντας στην εθνική τη δυνατότητα να παίξει για τέσσερα λεπτά με παίκτη παραπάνω.

Ο Αργυρόπουλος νικήθηκε από τον Νικόζια στο συνεπακόλουθο πέναλτι, αλλά στη συνέχεια πέτυχε δύο συνεχόμενα γκολ για το 5-3. Ο Τζωρτζάτος συνέχισε το προσωπικό του ρεσιτάλ, αποκρούοντας πέναλτι του Φερέρο, όμως οι διεθνείς έκαναν τρία διαδοχικά λάθη στην επίθεση, δέχθηκαν και γκολ στην κόντρα (παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα) και το ημίχρονο -μαζί και το τετράλεπτο της αποβολής- ολοκληρώθηκε με τη “γαλανόλευκη” να έχει ένα μικρό προβάδισμα με 5-4.

Δύο συνεχόμενα γκολ του Γκιουβέτση με παίκτη παραπάνω στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έφεραν τη διαφορά στο +3, ενώ η βελτίωση της ελληνικής άμυνας διευκόλυνε το έργο του Τζωρτζάτου. Στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περιόδου, όμως, οι “σετεμπέλο” εκμεταλλεύθηκαν τα λάθη της ελληνικής ομάδας και μείωσαν σε 7-6, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να συντηρεί το “γαλανόλευκο” προβάδισμα, με διαδοχικές αποκρούσεις σε σουτ του Κοντέμι.

Το τελευταίο οκτάλεπτο ξεκίνησε με πολλά νεύρα, που οδήγησαν σε αποβολή με αντικατάσταση των Νικολαϊδη και Τζιανάτσα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν μπορούσε να βρει λύσεις, αλλά ένα κερδισμένο πέναλτι του Παπαναστασίου στην κόντρα έδωσε τη δυνατότητα στον Γκιουβέτση να “γράψει” το 8-6. Λίγο αργότερα, ο Σκουμπάκης από την περιφέρεια ανέβασε εκ νέου τη διαφορά στα τρία γκολ. Ο Καρνεζέκι το πήρε προσωπικά και με δύο γκολ έφερε ξανά την Ιταλία σε απόσταση “αναπνοής” (9-8), 1΄13΄΄ πριν τη λήξη, όμως ο Κάκαρης κέρδισε πέναλτι στα 54΄΄, σε φάση που τον μάρκαραν τρεις αμυντικοί και ο τερματοφύλακας, και ο Αργυρόπουλος σκόραρε. Οι “σετεμπέλο” επιτέθηκαν με επτά εναντίον έξι και πάλι ο Καρνεζέκι μείωσε σε 10-9 στα 40 δευτερόλεπτα, η εθνική έχασε την επίθεση και ο Σάντρο Καμπάνια πήρε τάιμ-άουτ, αλλά είδε τους παίκτες του να καθυστερούν χαρακτηριστικά και να μην εκδηλώνουν επίθεση στα 15 δευτερόλεπτα που είχαν στη διάθεσή τους.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 2-1, 2-4, 2-2, 3-3

Διαιτητές: Τσβαρτ (Ολλανδία), Μάρκεθ (Ισπανία)

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Γκουεράτο 1, Κανέλα 1, Φερέρο 1, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα, Ιόκι Γκράτα 1, Ντελ Μπάσο, Κοντέμι 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι, Μπαλτζαρίνι

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ