World Cup: «Χρυσή» η Εθνική ομάδα πόλο μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ουγγαρίας – Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου

Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Η Εθνική Ομάδα πόλο νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο.

Τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου βρίσκονται πλέον στην κορυφή του πλανήτη και η ομάδα αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί έχει το προσωνύμιο «Επίσημη… επιτυχημένη».

Με τον Σκουμπάκη να σκοράρει συνεχώς από το σπίτι του και τον Τζωρτζάτο να πιάνει και τα άουτ, η Ελλάδα “φοράει” το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό της και θα επιστρέψει στην πατρίδα ως θριαμβεύτρια.