Άγιος Δημήτριος: «Είχα πάνω μου το μαχαίρι επειδή φοβόμουν» – Τι θα ισχυριστεί ο 20χρονος για το έγκλημα – Νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες

Ενώ ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού στον Άγιο Δημήτριο ετοιμάζεται για την απολογία του στον ανακριτή την Τρίτη (28/4/26) έρχονται στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 20χρονος αναμένεται να ισχυριστεί για τα όσα έγιναν την ημέρα του εγκλήματος στον Άγιο Δημήτριο, ότι ήταν το θύμα που ζήτησε το ραντεβού και πως ο ίδιος είχε πάνω του το μαχαίρι γιατί φοβόταν.

Συγκεκριμένα αναμένεται να υποστηρίξει ότι: «Το θύμα ζήτησε το ραντεβού. Είχα πάνω μου το μαχαίρι επειδή φοβόμουν. Θόλωσα πάνω στον τσακωμό και τον μαχαίρωσα. Δεν νοίκιασα όχημα για να πάω στη συνάντηση με τον 27χρονο».

Αποκαλύψεις δίχως τέλος για την πολύκροτη υπόθεση

Ο 20χρονος που παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε μία ανθρώπινη ζωή, έφτασε στο ραντεβού θανάτου στον Άγιο Δημήτριο με ένα μαχαίρι 20 εκατοστών και έφυγε με μαύρο αυτοκίνητο όπως φαίνεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό όσο το 27χρονο θύμα ψυχορραγούσε στο πάρκο.

Ο παππούς του δράστη, υποστηρίζει μία νέα εκδοχή για τα όσα συνέβησαν.

«Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό. Αυτή του έλεγε ότι ‘με βαράει, με κάνει’ και ο δικός μας τρελάθηκε, την αγαπούσε, την θέλει καψούρης, όπως θέλεις πες το, και έγινε το κακό. ‘Εμένα’ λέει ‘δεν είναι άνδρας που θα μου φάει τη γυναίκα’ και πήγε να βρεθούνε, να πλακωθούν και ο δικός μας το λάθος ήταν που πήρε μαζί του το μαχαίρι».

Η πρώην κοπέλα του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, δήλωσε ότι οι αποκαλύψεις, την έχουν συνταράξει. «Ήταν ζηλιάρης αλλά ζήλευε… το φυσιολογικό, τουλάχιστον σε εμένα».

Κατηγορούμενοι για υπόθαλψη στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 21χρονος φίλος του που ήταν μπροστά στη συμπλοκή και ακόμη μία συνομήλικη φίλη. Και οι τρεις το πρωί της Δευτέρας (27/4/26) βρέθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δικαστούν, ωστόσο το δικαστήριο διέκοψε για τις 20 Μαΐου.