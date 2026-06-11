Άγιος Δημήτριος: Συγκλονίζει η σύζυγος του 57χρονου που σκοτώθηκε – «Έμεινα μόνη μου, έχει κλείσει το σπίτι μου»

«Έμεινα μόνη μου, έχει κλείσει το σπίτι μου, διαλύθηκε η οικογένειά μου» είναι τα λόγια της συζύγου του 57χρονου οδηγού, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο έπειτα από τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο, όπου βανάκι τον παρέσυρε μαζί με την μηχανή του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο 57χρονος μοτοσικλετιστής, οδηγούσε επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση προς τον Άλιμο. Ξαφνικά η μηχανή που κινούταν κανονικά στη λωρίδα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με βαν το οποίο ερχόταν αντίθετα και επιχείρησε να στρίψει προς την οδό Αττάλου, διασχίζοντας δηλαδή την αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο άτυχος 57χρονος έπεσε στο οδόστρωμα και ο οδηγός αλλά και περαστικοί έτρεξαν να τον βοηθήσουν. Παράλληλα, συγκλονίζει η κατάθεση ψυχής της συζύγου του άτυχου 57χρονου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο τα ξημερώματα της Τετάρτης (10.06.2026) στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του.

«Έμεινα μόνη μου, έχει κλείσει το σπίτι μου. Τι άλλο να πω; Διαλύθηκαν όλα, η οικογένειά μου, από ένα τροχαίο, μια άτυχη στιγμή. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Άφησε τα παιδιά μόνα τους. Πήγαινε στη δουλειά. Δεν πήγαινε ούτε για διασκέδαση, ούτε για… ήταν ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής, να βγάλει το μεροκάματο», είπε μιλώντας στο Star, η σύζυγος του άτυχου 57χρονου.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο υπάλληλος του Δήμου έπεσε με το μηχανάκι του πάνω σε βανάκι και έχασε τη ζωή του, έφερε το φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στα πλάνα, φαίνεται η μηχανή να κατεβαίνει την Αγίου Δημητρίου και τη στιγμή που από το αντίθετο ρεύμα έρχεται το λευκό βανάκι, ο οδηγός ακουμπά στη διαχωριστική λωρίδα και στρίβει προς τα αριστερά για να μπει στο στενό χωρίς, όμως, να δει τον 57χρονο, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει με δύναμη.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/agiosdhmhtriosteliko.mp4

Η Τροχαία συγκεντρώνει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος. Αρκετοί συγγενείς, γνωστοί και φίλοι του 57χρονου άφησαν ένα μπουκέτο λουλούδια για τον άτυχο εργαζόμενο της καθαριότητας του Αγίου Δημητρίου, στο σημείο όπου κατέληξε.

Το πένθος για τους συναδέλφους του, στον Δήμο του Αγίου Δημητρίου στην υπηρεσία καθαριότητας, είναι μεγάλο Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη.