Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις θα μεταφερθεί από την Αθήνα σε όλη την Ελλάδα – Δείτε τα δρομολόγια

Αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air έχουν «επιστρατευτεί» και φέτος για την μεταφορά του Άγιου Φωτός σε όλη την Ελλάδα, το Μεγάλο Σάββατο.

Το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τα Ιεροσόλυμα με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης και στη συνέχεια θα μεταφερθεί με προγραμματισμένες και έκτακτες – ειδικές πτήσεις από τα αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air σε 11 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά, η πρώτη πτήση θα ξεκινήσει στις 19:30 με προορισμό την Ζάκυνθο ενώ το τελευταίο δρομολόγιο έχει προγραμματιστεί για την Κεφαλονιά (από τον Βόλο) για τις 21:00.

Η ανακοίνωση της Aegean

«Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της Ελληνικής Κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής: