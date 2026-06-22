Άγρια θάλασσα: 2ος μέρος-Ελευθερία Καλογνωμά

«Όταν φτάνεις στο σημείο να αναιρέσεις τη ζωή σου, τότε μάλλον αυτή ήταν μια ζωή που δεν ήθελες ποτέ».

Φιλιώ”. Το όνομά της κεραυνός, καταμεσίς ενός πελάγους στο οποίο πια παραδέρνεται άγρια. Η πραγματική φουρτούνα τώρα ξεκινά, το λιμάνι είναι μακριά κι ο φάρος που θα την οδηγήσει σε αυτό, φτιαγμένος από νότες και κόκκινα τριαντάφυλλα, θ’ αργήσει να φανεί.

Οι καταιγιστικές αποκαλύψεις οδηγούν τη Φιλιώ Βλαβιανού σ’ ένα ανελέητο κυνηγητό, όπου δεν είναι πια ευκρινές ποιος κυνηγά ποιον. Τα πιόνια σ’ αυτή την παρτίδα διαρκώς μετατοπίζονται, εχθροί και φίλοι ανακατεύονται επικίνδυνα, το παρελθόν μπαίνει ξανά μπροστά κυρίαρχο και ένα νέο πρόσωπο εμφανίζεται, για να βάλει τελικά τα πράγματα στη θέση τους με τον πιο αναπάντεχο, μα και τον πιο τρα-γικό τρόπο.

Τι επιφυλάσσει η μοίρα στη Φιλιώ και τα πρόσωπα που καθόρισαν και καθορίζουν τη ζωή της; Πόσο μακριά είναι πια η δικαίωση και πόσο κοντά η εξιλέωση για όλους; Ποιο απ’ όλα τα πρόσωπα της ζωής της έπαιξε, παίζει και θα παίξει μέχρι τέλους τον πιο σημαντικό ρόλο; Θα καταφέρει να συγχωρέσει;

Και, κυρίως, ποιο είναι επιτέλους αυτό το περιβόητο «σχέδιο» που της έχει τάξει η ίδια η μοίρα;

Το 2ο και τελευταίο μέρος της Άγριας Θάλασσας έρχεται για να σας ταξιδέψει στα πιο άγρια και ταυτόχρονα τα πιο ερωτικά, μουσικά νερά.

Η Ελευθερία Καλογνωμά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Έχει σπουδάσει Γαλλική φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασχολείται με τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας. Έχει εκδώσει μυθιστορήματα: «Ίχνη στην Έρημο- Αμμοθύελλα» (πρώτο μέρος–2021) – «Ίχνη στην Έρημο-Όαση» (δεύτερο μέρος–2023), Εκδόσεις Υδροπλάνο, «Μία Λέξη» (e-book), Ηλεκτρονικές εκδόσεις: “Carmela’s Books” (2022), «6» (σειρά e-book σε έξι μέρη), Ηλεκτρονικές εκδόσεις: “Carmela’s Books” (2023) και το διήγημά: «Ένα Ταγκό στο Μπαλκόνι» ως μέρος της συλλογής διηγημάτων με τίτλο: «Μείνε κοντά μου από μακριά», που εκδόθηκε από τις Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή (2020).

Συμμετέχει στο blog «Ονείρων Πένες» και ξεκίνησε τη συγγραφική της πορεία γράφοντας μυθιστορήματα στη μεγάλη διεθνή πλατφόρμα Wattpad, όπου και την ακολουθεί ένα κοινό άνω των χιλίων αναγνωστών/στριών. Γράφει στίχους και τραγούδια της για τα βιβλία της («Ίχνη στην Έρημο», «6», «Μία Λέξη», «Άγρια Θάλασσα»), τα οποία είναι διαθέσιμα στο κανάλι της στο YouTube (@EleftheriaKalognoma). Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μετάφραση και στο παρελθόν ασχολήθηκε επίσης με τον υποτιτλισμό για την ιδιωτική τηλεόραση.

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