Άνδρας έπεσε από ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας – Στο σημείο αστυνομία και ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 03.06.2026 στο κέντρο της Αθήνας, για πτώση άνδρα από όροφο ξενοδοχείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Μεταξά, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης στο κέντρο της Αθήνας, και μετά την πτώση του άνδρα προκλήθηκε αναστάτωση στο σημείο.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα περίπου 25 χρόνων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή για αυτοκτονία με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.