Άνδρας ξεψύχησε μέσα στο πλοίο για την Άνδρο

Τα αίτια θανάτου ενός 67χρονου άνδρα, που κατέληξε μέσα σε πλοίο που έκανε το δρομολόγιο Τήνο – Άνδρος ερευνούν οι λιμενικές αρχές.

Ο 67χρονος ήταν επιβάτης «TERA JET 2» και μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, στήθηκε επιχείρηση επιβίβασης γιατρού, στο πλοίο που έπλεε προς την Άνδρο.

Ο γιατρός για αρκετή ώρα προχώρησε σε διαδικασία ανάνηψης χρησιμοποιώντας και τον απινιδωτή του πλοίου.

Μόλις το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο που είχε ήδη ειδοποιηθεί, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου όμως οι θεράποντες ιατροί, απλώς διαπίστωσαν τον θάνατο του.