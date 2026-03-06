Άνω Λιόσια: Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για ρευματοκλοπές, κατασχέθηκαν καλώδια 1650 μέτρων, 12 συλλήψεις

Τεράστια αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό Ρομά κοντά στο αμαξοστάσιο στα Άνω Λιόσια πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (05.03.2026). Πήραν μέρος δυνάμεις της ΕΛΑΣ, υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΕΛΑΣ στα Άνω Λιόσια έγιναν 12 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ρευματοκλοπές.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 75 διακοπές παράνομων συνδέσεων ρεύματος απευθείας στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν και αποξηλώθηκαν 1.650 μέτρα παράνομων καλωδίων που είχαν συνδεθεί απευθείας με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε, επίσης, 53 περιπτώσεις υδροκλοπής και βεβαιώθηκαν δεκάδες τροχαίες παραβάσεις, αυθαίρετη κατάληψη δρόμων και αλόγιστη σπατάλη νερού στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφύρι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν drone, διμοιρία της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (ΥΑΤ), ειδικός διαμεσολαβητής, εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, καθώς και δυνάμεις της Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ και γενικά όσους συμμετείχαν στη δράση, εξέφρασε την πεποίθηση, ότι θα υπάρξει και συνέχεια με στόχο την ευημερία και ασφάλεια.