Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (12.06.2026) στα Άνω Λιόσια όταν ένα λεωφορείο έπεσε σε κολώνα.

Το τροχαίο με το λεωφορείο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε κεντρικό δρόμο των Άνω Λιοσίων και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Στα βίντεο που έχει εξασφαλίσει το newsit.gr διακρίνονται οι ζημιές που έχει υποστεί το λεωφορείο από την πρόσκρουσή του στην κολώνα.



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Παράλληλα σε άλλο βίντεο που έχει ληφθεί από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης.

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Το αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε κολώνα ηλεκτρισμού στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στα Άνω Λιόσια.

Οι τρεις ελαφρά τραυματίες επιβάτες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες χωρίς να εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους.

To άρθρο Άνω Λιόσια: Συγκλονιστικά βίντεο με το λεωφορείο που έπεσε σε κολώνα – Η στιγμή της σύγκρουσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr