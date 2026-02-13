Άνω Λιόσια: 44χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά 2 αδέλφια – Ο πατέρας τους κανόνιζε τα ραντεβού της φρίκης έναντι αμοιβής

Αηδία και οργή προκαλεί μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κατά ανήλικων, αυτή τη φορά στα Άνω Λιόσια και με δράστη έναν 44χρονο. Η αρχή του τέλους για τον κατηγορούμενο ξεκίνησε μετά από email που έφτασε στην αστυνομία και το οποίο ενημέρωνε πως ο 44χρονος προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις κατά 2 ανήλικων αδελφών, δίνοντάς τους μάλιστα και χρήματα.

Από μόνο του αυτό το στοιχείο προκαλεί αποτροπιασμό. Το γεγονός όμως πως για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κατηγορείται και ο πατέρας των θυμάτων, δημιουργεί πόνο στο στομάχι. Ο 35χρονος πατέρας φέρεται πως μετέφερε τα παιδιά του στο σπίτι – κολαστήριο των Άνω Λιοσίων, με σκοπό να βγάζει το «χαρτζιλίκι» του.

Από τις έρευνες που έγινε αποδείχθηκε πως μέσα στο σπίτι γίνονταν και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά την έφοδο που έγινε, βρέθηκαν 3 σύριγγες με πιθανόν ναρκωτικά και ένας υπολογιστής που στάλθηκαν και έλεγχο.

Ο 44χρονος συνελήφθη ενώ ο πατέρας του παιδιού, είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές της Άμφισας.