Άργος: Αναβαθμίζεται η κατηγορία για τους δύο αστυνομικούς μετά τον θάνατο του 20χρονου – Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική

Το Άργος θρηνεί τον 20χρονο Θοδωρή, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά. Η υπόθεση περνά πλέον σε νέα φάση, με το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς να αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Στο Άργος, οι εξελίξεις είναι συνεχείς, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν ήδη προφυλακιστεί και κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τον συνήγορο της οικογένειας του θύματος, η ανακρίτρια αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες μόλις ολοκληρωθούν η ληξιαρχική πράξη θανάτου και η βαλλιστική εξέταση, ώστε να προσαρμοστεί το κατηγορητήριο στα νέα δεδομένα.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξονική τομογραφία του 20χρονου, η οποία αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που προκάλεσε η σφαίρα.

Παράλληλα, ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφει διαδοχικούς πυροβολισμούς, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι αστυνομικοί φέρονται να πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να παίξει η βαλλιστική εξέταση. Οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 16 κάλυκες από δύο υπηρεσιακά όπλα και πλέον αναζητούν απαντήσεις για τη σφαίρα που τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο. Αν διαπιστωθεί ότι η βολίδα έχει ίχνη εξοστρακισμού, θα ενισχυθεί ο ισχυρισμός των κατηγορούμενων ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Αντίθετα, αν η σφαίρα δεν φέρει τέτοια σημάδια, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ευθείας βολής.

Παρέμβαση για την υπόθεση έκανε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τόνισε ότι αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η σύλληψη των δραστών και όχι η αφαίρεση ανθρώπινων ζωών, σημειώνοντας πως στην προκειμένη περίπτωση δεν εφαρμόστηκαν σωστά οι κανόνες χρήσης των όπλων.

Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν και οι δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος χαρακτήρισε υπερβολική την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών και άφησε αιχμές ότι η δημοσιότητα της υπόθεσης επηρέασε τη δικαστική κρίση.