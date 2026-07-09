Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο στους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο μετά την καταδίωξη

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου στο Άργος και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού.

Οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη στο Άργος οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στον χώρο όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα του νεαρού.

Μέχρι στιγμής, κατά την αυτοψία έχουν εντοπιστεί 13 κάλυκες, ενώ λόγω της μορφολογίας της περιοχής –πρόκειται για αγροτική έκταση– οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των βαλλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων

Και αυτό γιατί αναμένεται να ρίξουν φως στο εάν οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί ή αν πραγματοποιήθηκαν με ευθεία βολή προς τον οδηγό.

Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο τραύματα από θραύσματα σφαιρών.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο και νοσηλεύτηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο newsit.gr τόνισε πως «ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αργούς σε σοβαρή κατάσταση και συνοδεία πολλών αστυνομικών. Φορούσε μόνο ένα μαγιό και μια ταυτότητα στον λαιμό στρατιωτική.

Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν άλλα η κατάσταση του ήταν πολύ σοβαρή και το μετέφεραν στο Θριάσιο».

Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, ο ασθενής διακομίστηκε διασωληνωμένος, με μυδρίαση και τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό.

«Σήμερα, γύρω στις 06:30, προσεκομίσθη στα ΤΕΠ του Θριασίου από τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Άργους νεαρός περίπου 25 ετών, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος, με μυδρίαση και τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό.

Μπήκε άμεσα στο χειρουργείο και παραμένει στη Νευροχειρουργική Κλινική. Είναι εγκεφαλικά νεκρός», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του νοσοκομείου.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αποφασίστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Πώς εξελίχθηκε η καταδίωξη

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος.

Ο οδηγός, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων τους, ενώ προσέκρουσε και σε περιπολικά, συνεχίζοντας την πορεία του με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Η καταδίωξη, η οποία διήρκεσε περίπου 30 με 35 λεπτά, ολοκληρώθηκε όταν περιπολικά κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημά του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός εμβόλισε τα υπηρεσιακά οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, επιχειρώντας να διαφύγει πεζός, αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Οι πυροβολισμοί και το αεροβόλο πιστόλι

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον 20χρονο στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το τραύμα προκλήθηκε από απευθείας βολή ή από εξοστρακισμό σφαίρας. Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα, κάτι που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν κοντά στο σημείο όπου είχε δοθεί το αρχικό σήμα για έλεγχο ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί

Μετά το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων.

Αρχικά σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ στη συνέχεια ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική έρευνα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..