Ελλάδα

Έβαλε 14 ηχεία στο αυτοκίνητο και ξεσήκωσε τα Άνω Λιόσια – Συνελήφθη ο 19χρονος

Έβαλε 14 ηχεία στο αυτοκίνητο και ξεσήκωσε τα Άνω Λιόσια – Συνελήφθη ο 19χρονος

Μηχανήματα ήχου που θα μπορούσαν να εξοπλίσουν… κλαμπ είχε τοποθετήσει μέσα στο μικρό αυτοκίνητό του ένας 19χρονος, που τελικά συνελήφθη, στα Άνω Λιόσια. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός είχε μέσα στο αυτοκίνητο 14 (!) ηχεία και 2 ενισχυτές, με αποτέλεσμα να σηκώνει στο πόδι κάθε γειτονιά από την οποία περνούσε στα Άνω Λιόσια, με τη μουσική τέρμα. 

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν 19χρονο, μεταμεσονύχτιες ώρες, την Πέμπτη (18/6/26) για διατάραξη της κοινής ησυχίας καθώς είχε σε πλήρη λειτουργία, παρά την ακατάλληλη ώρα, το ηχοσύστημα με τα 14 ηχεία και τους ενισχυτές. 

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ κατασχέθηκαν τα ηχεία και οι ενισχυτές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή newsit.gr

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