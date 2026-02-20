Έβρος: Σε κόκκινο συναγερμό η περιοχή – Κάτω από το νερό 50.000 στρέμματα, ανησυχία για την επερχόμενη κακοκαιρία

Συναγερμός έχει σημάνει τον Έβρο εξαιτίας της μεγάλη ανόδου των υδάτων στα ποτάμια του νομού, με τεράστιες εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και να δημιουργούν μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και επαγγελματίες που εργάζονται στην περιοχή, με 50.000 στρέμματα να βρίσκονται ήδη κάτω από το νερό.

Στην περιοχή του Διδυμότειχου μάλιστα, η στάθμη των ποταμών Ερυθροποτάμου, Άρδα και Έβρου αυξήθηκε απότομα προκαλώντας υπερχειλίσεις και πλημμύρες. Η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε από χθες στην περιοχή, με πολύ δυνατούς ανέμους και ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις, οι οποίες «γύρισαν» σε χιονόπτωση στο βόρειο τμήμα του νομού, επιβάρυναν κι άλλο την ήδη «χτυπημένη» περιοχή.

Οι όγκοι νερού μάλιστα συνεχίζουν να γίνονται όλο και πιο πιεστικοί με αυτούς να φτάνουν στο ελληνικό έδαφος, στον ποταμό Άρδα, από τη Βουλγαρία.

Οι πιέσεις αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο ύψος της στάθμης του ποταμού Έβρου, που το τελευταίο 24ωρο βρίσκεται πάνω από το όριο συναγερμού στο Πύθιο και πλησιάζει πολύ το όριο συναγερμού και στο Πέταλο.

Οι τελευταίες μετρήσεις το πρωί (20/2/2026) έδειξαν 6.75μ στο Πύθιο, δηλαδή είκοσι εκατοστά πάνω από το όριο συναγερμού (5,70 μ.) και 5,85 μ. στο Πέταλο, δηλαδή μόλις 15 εκατοστά κάτω από το όριο συναγερμού (6 μ.).

Τα αναχώματα υπέστησαν ρήγματα και μεγάλα τμήματα του κάμπου, καθώς και γειτονικοί οικισμοί, πλημμύρισαν. Χωράφια με σιτηρά παρέμειναν κάτω από το νερό, ενώ οι χείμαρροι μετέφεραν άμμο και φερτά υλικά, προκαλώντας όχι μόνο απώλεια της φετινής παραγωγής αλλά και υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους.

«Οι επιπτώσεις δεν είναι προσωρινές, καθώς η αλλοίωση του εδάφους επηρεάζει και τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους», επισημαίνει Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), επαναφέροντας για μία ακόμη φορά το ζήτημα της διαχείρισης των φυσικών πόρων, την ώρα που «στην περίπτωση του Έβρου 703 εκατ. κυβικά μέτρα νερού χάνονται ανεκμετάλλευτα».

«Στον Έβρο, η πραγματικότητα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο λογικής. Άλλοτε ο ποταμός στεγνώνει και οι αγρότες κοιτούν τον ξερό κάμπο απελπισμένοι και άλλοτε μετατρέπεται σε ορμητικό χείμαρρο που πνίγει καλλιέργειες, σπίτια και περιουσίες. Απόλυτη ξηρασία το καλοκαίρι – καταστροφικές πλημμύρες τον χειμώνα. Ένα σοκαριστικό εκκρεμές που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όχι λόγω «κακοκαιρίας», αλλά λόγω κρατικής ανικανότητας και έλλειψης σχεδιασμού», είπε τέλος το ΠΑΚΟΕ.