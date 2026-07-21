Έβρος: Σοβαρό τροχαίο με παράνομους μετανάστες – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Έβρο την Τρίτη (21.07.2026), όταν αυτοκίνητο με παράνομους μετανάστες εξετράπη της πορείας του.

Το τροχαίο σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Εγνατία Οδό κοντά στον κόμβο της Μέστης Έβρου, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που μετέφερε τους παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και εξετράπη της πορείας του.

Κάποιοι από τους επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί, ενώ τα συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ακόμη ένα άτομο.

Η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.