Έκαψαν ομοίωμα του Ντόναλντ Τραμπ στο καρναβάλι του Ναυπλίου

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το γεγονός πως ομοίωμα του Ντόναλντ Τραμπ κάηκε κατά την διάρκεια του καρναβαλιού στο Ναύπλιο.

Το δρώμενο αυτό με την καύση του ομοιώματος του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα για το καρναβάλι που διοργανώθηκε στο Ναύπλιο και μάλιστα έγινε και σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Μάλιστα υπήρξε και έντονη αντίδραση από το ελληνικό παράρτημα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα και εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:

«Με αηδία και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την ιταμή πρόκληση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού σε βάρος του Προέδρου Τράμπ.

Ο κος. Δήμαρχος αποφάσισε να κάψει το ομοίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ, υπό τύπον δήθεν «αστείου».

Να ενημερώσουμε τον κο. Δήμαρχο ότι τέτοια «αστεία» παράγουν σοβαρές συνέπειες.

Αντιλαμβανόμεθα ότι η παρουσία μας ως Αμερικανών στην πόλη του Ναυπλίου δεν είναι επιθυμητή, τουλάχιστον εκ μέρους της δημοτικής Αρχής που εκπροσωπεί ο κος. Ορφανός.

Συνεπώς και στα πλαίσια της αμοιβαιότητας η οποία διακρίνει τις διπλωματικές σχέσεις, ενημερώνουμε τον κο. Δήμαρχο, τους πολίτες του Ναυπλίου που ανέχτηκαν αυτήν την ιταμή ύβρη και τους επαγγελματικούς φορείς της πόλης οι οποίοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις κατά τις οποίες προέβησαν σε αυτήν την ύστατη απρέπεια κατά των ΗΠΑ και του εκλεγμένου της Προέδρου, ότι εισηγηθήκαμε ήδη τα εξής μέτρα:

Α)προς το Υπουργείο Εξωτερικών μας: έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας βάσει της οποίας η πόλη του Ναυπλίου θεωρείται επικίνδυνη περιοχή για Αμερικανούς πολίτες και θα τους συνιστάται να την αποφεύγουν,

Β)προς το Υπουργείο Εμπορίου μας β) την εξαίρεση από την απαλλαγή δασμών και φόρων που αφορούν τα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα για όσα προϊόντα φέρουν ΠΟΠ ή τόπο προέλευσης το Ναύπλιο και την ευρύτερη περιοχή.

Να σημειώσουμε ότι για αυτήν την απαλλαγή μεσολάβησε το παράρτημα του Κόμματός μας κατά το έτος 2020.

Για τις πράξεις υπάρχουν συνέπειες».