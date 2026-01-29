Έκρηξη στη Βιολάντα: Έφοδος του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη

Ο Ρουβίκωνας πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα» μετά την φονική έκρηξη της Δευτέρας (26/01/2026) στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Μέλη της ομάδας «Ρουβίκωνας» έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα», Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, λίγα 24ωρα μετά την φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Τρίκαλα.

Ο Ρουβίκωνας αποχώρησε από το σημείο φωνάζοντας συνθήματα.

Νωρίτερα ελεύθεροι αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.