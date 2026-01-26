Έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στην τραγωδία στα Τρίκαλα

Σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους βρέθηκαν οι σοροί των πέντε γυναικών που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μετά από έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα την Δευτέρας (26.01.2026).

Σε βαθιά θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Τρικάλων, οι οικογένειες και οι συνάδελφοι των πέντε άτυχων εργαζομένων που εγκλωβίστηκαν σε πτέρυγα του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» και βρήκαν τραγικό θάνατο μετά την φονική έκρηξη, τα αίτια της οποί δεν έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η εταιρεία μια μέρα πριν το τραγικό συμβάν έκανε γλέντι για την παραδοσιακή κοπή πίτας, σε κλίμα γιορτής με χαμόγελα και χαρά. Λίγες ώρες αργότερα, η βιομηχανία θα μετρούσε νεκρούς και τραυματίες από την τεράστια φωτιά που χώρισε στα δύο το εργοστάσιο.

Η Έλενα, η Βάσω, η Βούλα και η Αναστασία ήταν οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα την ίδια ώρα που μια γυναίκα ακόμη αγνοείται με τις ελπίδες να είναι απειροελάχιστες.

Οι συγγενείς τους, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και στο νοσοκομείο της πόλης, αναζητώντας απαντήσεις για το πώς συνέβη αυτή η καταστροφή. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς έσπευσαν στις αρχές για να δώσουν δείγματα DNA προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί των αγαπημένων τους που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του καμένου εργοστασίου.

Μάλιστα το Star δημοσίευσε μια φωτογραφία με τις άτυχες γυναίκες να διασκεδάζουν καθώς εκτός από συνάδελφοι ήταν και πολύ καλές φίλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 από τις γυναίκες ήταν από ένα κοντινό χωριό και η τέταρτη φαίνεται να ήταν από τη Φαρκαδόνα.

Ποια ήταν τα θύματα

Ήταν σκληρά εργαζόμενες γυναίκες, σύζυγοι και μητέρες. Συνολικά, πέντε παιδιά αφήνουν πίσω τους οι άτυχες εργαζόμενες.

Έλενα Κατσαρού : 45 ετών από το Φωτεινό Τρικάλων, με 12 χρόνια εργασίας στη βιομηχανία μπισκότων.

: 45 ετών από το Φωτεινό Τρικάλων, με 12 χρόνια εργασίας στη βιομηχανία μπισκότων. Βάσω Σκαμπαρδώνη : 42 ετών, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, πρώην κομμώτρια που άλλαξε επαγγελματική πορεία λόγω πανδημίας και οικογενειακών υποχρεώσεων.

: 42 ετών, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, πρώην κομμώτρια που άλλαξε επαγγελματική πορεία λόγω πανδημίας και οικογενειακών υποχρεώσεων. Βούλα Μπουκουβάλα : Μητέρα τριών παιδιών, εργαζόταν στην παραγωγή και βρήκε τραγικό θάνατο εγκλωβισμένη στις φλόγες.

: Μητέρα τριών παιδιών, εργαζόταν στην παραγωγή και βρήκε τραγικό θάνατο εγκλωβισμένη στις φλόγες. Αναστασία Νάσιου: Επιστρέφοντας από τη Γερμανία όπου εργαζόταν για χρόνια και μετρά αντίστροφα για τη συνταξιοδότηση, δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή της στην πατρίδα.

Τα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν πολλά: Υπήρξε διαρροή αερίου ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα; Στο εργοστάσιο λειτουργούσαν φούρνοι, γεγονός που καθιστά όλα τα πιθανά σενάρια ανοιχτά προς διερεύνηση.

Οι ψυχολόγοι που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συγγενών προσφέρουν παρηγοριά, ωστόσο ο πόνος παραμένει βαρύς, καθώς οι εργαζόμενες δεν πρόκειται να επιστρέψουν.